“CON QUALE CREDIBILITÀ PARLIAMO DI UNA GIOVANE DONNA?” – GIUDITTA PINI ALLA DIREZIONE NAZIONALE DEL PD SBUGIARDA LA RETORICA DI LETTA SULLA “QUESTIONE FEMMINILE”: “NON È STATA LA LEGGE ELETTORALE A NON FARE ELEGGERE LE DONNE, MA LE LISTE FATTE DALLA CLASSE DIRIGENTE, CHE DEVE PRENDERSI LE SUE RESPONSABILITÀ, NON ABBIAMO PERSO PER COLPA DELLE ALLEANZE” – INTANTO, MENTRE LORO CHIACCHIERANO, LA DESTRA SI APPRESTA A PORTARE LA PRIMA DONNA A PALAZZO CHIGI… - VIDEO

Pini(#Pd):

“Con quale credibilità noi parliamo di una giovane donna? La donna a caso. Cos’è una giovane donna? È una categoria della politica?”#direzionePd pic.twitter.com/NxPe7FjbxY — Simone Alliva (@SimoneAlliva) October 6, 2022

GIUDITTA PINI 2

PD: PINI, DONNE FUORI NON PER LEGGE ELETTORALE MA PER LISTE

(ANSA) - "Non abbiamo perso per colpa delle alleanze, non si parla delle alleanze dopo le elezioni. Dobbiamo parlare di quello che vogliamo fare noi. Non è è stata la legge elettorale a non fare eleggere le donne ma liste, che sono state fatte da classe dirigente", che oggi "deve prendersi le sue responsabilità". Lo ha detto la dem Giuditta Pini nella direzione del Pd. "Siamo il secondo gruppo parlamentare più anziano dopo FI", ha aggiunto.

PD: LETTA, QUESTIONE PRINCIPALE È FEMMINILE

enrico letta alla direzione pd

(ANSA) - "Abbiamo bisogno di un congresso che approfondisca nodi importanti" e apra una "discussione di merito" sulle questioni. "La questione ambientale è una delle chiavi del futuro, come la necessità di affrontare con determinazione le questioni sociali". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta al termine della direzione. "La questione femminile è la principale" interna, ha aggiunto.

PD: DA CIRINNÀ VOTO CONTRARIO A RELAZIONE LETTA

(ANSA) - Il voto contrario alle relazione del segretario Pd in direzione è quello di Monica Cirinnà. Lo si apprende da fonti Dem.

giuditta pini 7 GIUDITTA PINI enrico letta alla direzione pd GIUDITTA PINI