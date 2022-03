“QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO MILITARE O ECONOMICO DELLA CINA ALLA RUSSIA NELLA GUERRA IN UCRAINA AVRA DELLE CONSEGUENZE” – JAKE SULLIVAN, RESPONSABILE PER LA SICUREZZA NAZIONALE USA, AVVERTE PECHINO AL TERMINE DELL’INCONTRO A ROMA, CON L’ALTO RAPPRESENTANTE CINESE YANG JIECHI – PER FINANCIAL TIMES “PECHINO AVREBBE APERTO ALLA POSSIBILITÀ DI FORNIRE ARMI A MOSA” - I NEGOZIATI RUSSIA-UCRAINA RIPRENDERANNO DOMANI. PER ZELENSKY LA POSIZIONE DI MOSCA SI È AMMORBIDITA. NUOVA TELEFONATA TRA PUTIN E IL PREMIER ISRAELIANO BENNETT… - LE ULTIME DAL FRONTE UCRAINO

Media: ucciso a Vorze il fisico Vasyl Kladko

Le forze russe hanno ucciso a Vorzel, nella regione di Kiev, il fisico sperimentale e membro dell'Accademia nazionale delle scienze dell'Ucraina, Vasyl Kladko, 65 anni. Lo riferisce Ukrainska Pravda citando l'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Ucraina. Kladko era a Vorzel per portare la sua famiglia nella città.

Sullivan avverte la Cina: sostegno Mosca avrà conseguenze

«Lo scopo dell'incontro di oggi era esprimere in modo molto chiaro a Pechino le nostre preoccupazioni rispetto a un suo coinvolgimento» nella guerra in Ucraina e ribadire alla Cina «che qualsiasi tipo di supporto a Mosca — militare o economico — comporterà delle implicazioni».

Così il portavoce del dipartimento di Stato Usa Ned Price a proposito dell'incontro a Roma tra il responsabile per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, e un alto rappresentante cinese. I due rappresentanti «hanno anche sottolineato l'importanza di mantenere aperte le linee di comunicazione tra gli Stati Uniti e la Cina», sottolinea una nota della Casa Bianca che non fornisce altri dettagli sui colloqui.

Fonti Palazzo Chigi: impegno Ue per tetto prezzi import gas

Per fronteggiare le ricadute economiche della guerra in Ucraina il governo in sede europea si impegnerà per ulteriori misure sul fronte della crisi energetica, in particolare sul fronte di un tetto europeo ai prezzi delle importazioni di gas. È quanto spiegano fonti di Palazzo Chigi.

Kiev: «120 miliardi di dollari di danni da invasione russa»

I danni per l'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa «si attestano a 120 miliardi di dollari». Lo rende noto il ministero dell'Economia ucraina secondo quanto riferisce The Kyiv Independent.

Media: arrestato un russo con accusa di «tradimento»

Un russo è stato arrestato con l’accusa di tradimento. È quanto sostiene l’agenzia russa Tass spiegando che si tratterebbe del primo arresto di questo tipo dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Il tribunale Lefortovo di Mosca ha spiegato che l’Fsb (il servizio di sicurezza federale) ha arrestato un cittadino russo con l’accusa di tradimento. Per questo reato è previsto una pena fino a 20 anni di carcere. I materiali di questo caso, riferisce l’agenzia russa, «sono classificati e non sono soggetti a divulgazione».

Giornalista Gb ferito da schegge: è in terapia intensiva

Un altro giornalista straniero è rimasto «gravemente ferito» mentre seguiva la guerra in Ucraina. Lo riporta l’agenzia Unian sottolineando che si tratta di un corrispondente britannico che ha riportato fratture da schegge a «entrambe le gambe». Secondo le informazioni, rese note dalla procuratrice generale Irina Venediktov su Facebook, il giornalista è attualmente in terapia intensiva sotto osservazione medica.

Terminati a Roma i colloqui Sullivan-Yang

Si è concluso a Roma, al Cavalieri Waldorf Astoria, il colloquio iniziato n tarda mattinata tra il consigliere per la sicurezza nazionale americano Jake Sullivan ed il responsabile per la politica estera del Partito comunista cinese Yang Jiechi.

Cremlino, nuova telefonata Putin-Bennett

È durato circa un’ora e mezzo il colloquio odierno tra il premier Naftali Bennett ed il presidente russo Vladimir Putin. Lo hanno fatto sapere fonti politiche in Israele secondo cui nella conversazione si è affrontato il tema di un possibile cessate il fuoco nonché degli aiuti umanitari inviati da Israele. Il colloquio - per il quale Bennett ha lasciato una seduta di governo che era in corso a Gerusalemme - ha fatto seguito a quello di sabato scorso tra il premier e il presidente ucraino Zelensky. Al momento, «non è in discussione un incontro tra i due».

Media Kiev: «Colonna nemica da Bielorussia verso confine»

In Bielorussia è stato avvistato un grande convoglio di equipaggiamenti militari in transito verso il confine con l’Ucraina. Lo riporta l’agenzia ucraina Unian, citando un video di un testimone sul posto. «La colonna nemica dalla Bielorussia si sta avvicinando al confine ucraino», sottolineano i media ucraini precisando che «il filmato mostra camion militari e altri veicoli blindati. Davanti alla colonna c’è un veicolo contrassegnato dalla lettera «V», che potrebbe indicare — prosegue — una sua affiliazione con le Forze Armate» russe.

Difesa Usa: «Gli assalti della Russia sono in stallo»

«Quasi tutti» gli assalti della Russia in Ucraina «sono in stallo», incluso l’avanzata del famigerato convoglio nel nord del Paese di cui si parla da giorni. Lo ha detto un alto funzionario della Difesa Usa in un briefing con la stampa. La fonte ha precisato che anche gli assalti di Mosca alle città di Chernihiv e Kharkiv sono al momento fermi, aggiungendo che le forze russe hanno spostato una colonna di circa 30 veicoli verso la città di Izium, presumibilmente per bloccare il flusso delle forze ucraine dalla parte occidentale del Paese.

Media: jet legato ad Abramovich giunto ieri a Tel Aviv

Un jet privato collegato a Roman Abramovich, l’oligarca russo sanzionato dall’Ue e dalla Gran Bretagna, è arrivato ieri all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv da dove è ripartito oggi. Lo riportano i media secondo cui il velivolo decollato da Mosca è atterrato ieri alle 21 nello scalo israeliano. Oggi - secondo le stesse fonti - è partito sembra con destinazione Istanbul. Non è noto se a bordo ci sia lo stesso Abramovich - che ha passaporto anche israeliano e portoghese - o membri della sua famiglia.

Colpita torre televisiva a Rivne: 9 morti

È di almeno 9 morti e 9 feriti il bilancio del raid russo condotto contro la torre tv a Rivne, nel nord-ovest dell’Ucraina. Lo ha comunicato il governatore dell’oblast di Rivne, Vitaliy Koval, citato dai media locali.

