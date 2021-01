22 gen 2021 14:11

“QUANDO C' È DI MEZZO LA SALUTE, LA COMUNICAZIONE SI DEVE BASARE SU FATTI CONCRETI, NON SU SUGGESTIONI” - ALDO GRASSO INFILA CONTE, ARCURI E LO SPOT BY TORNATORE PER LA CAMPAGNA VACCINALE: “PENSANO CHE SIA SUFFICIENTE CAVARSELA CON LE FOTO DEI GAZEBO-PRIMULA O CON GLI SPOT (NEANCHE TROPPO RIUSCITI) PER PROPORRE AGLI ITALIANI UN SERIO PIANO VACCINALE? NON SAREBBE PIÙ OPPORTUNO CHE CONTE ALZASSE IL TELEFONO E CHIAMASSE L'AD DI PFIZER? ALZARE IL TELEFONO E ALZARE LA VOCE IN CERTI CASI SONO MEGLIO DI UNO SPOT…” - VIDEO