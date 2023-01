“QUANDO SI TOCCA LA GUERRA NON È FACILE ESSERE GERMANIA” - STEFANO STEFANINI: “LA DECISIONE TEDESCA DI FORNIRE LEOPARD 2 ALL'UCRAINA È STATA SOFFERTA, FORTEMENTE DIVISIVA NELL'OPINIONE PUBBLICA E AVVERSATA NEI LÄNDER ORIENTALI. È STATO PIÙ FACILE PER IL CANCELLIERE SCHOLZ RINUNCIARE A NORD STREAM 2, CON COSTI ECONOMICI NON INDIFFERENTI, CHE NON DARE VIA LIBERA A QUALCHE DECINA DI LEOPARD” - E’ IL FARDELLO DELLA STORIA CHE RITORNA: MA SENZA L’IMPEGNO DELLA GERMANIA L’EUROPA NON PUO’ TROVARE LA SUA STABILITA’ STRATEGICA...

OLAF SCHOLZ

Estratto dell’articolo di Stefano Stefanini per “la Stampa”

[…] La sofferta decisione tedesca di dare luce verde alla fornitura di Leopard 2 all'Ucraina è la scelta giusta, ma a caro prezzo interno ed esterno. […] fortemente divisiva nell'opinione pubblica e avversata nei Länder orientali. […] accresce le responsabilità della Germania nella crisi di sicurezza europea […] […] i Leopard di fabbricazione tedesca in mano agli ucraini non mettono la Germania in guerra con la Russia, né sono le prime armi fornite da Berlino a Kiev.

carro armato leopard2

Per i tedeschi, tuttavia, rappresentano il varco di un Rubicone nell'impegno a sostenere l'impegno bellico dell'Ucraina. La discesa in campo dei Leopard 2 trasmette un messaggio di irreversibilità della posizione tedesca. […] Zelensky ringrazia, ma forse non si rende conto di quanto sia stato difficile e di quanto conti. A Mosca, invece, è un affondo politico e psicologico […]

LA BATTAGLIA DEI CARRI ARMATI

[…] Scholz aveva temporeggiato cercando di allontanare l'amaro calice di una scelta ostica ma alla fine vi è stato costretto: non da Volodymyr Zelensky, non da Joe Biden, non dalla Polonia o dalla Nato – da Vladimir Putin. Si è arreso all'evidenza della guerra alla quale il Cremlino non ha alcuna intenzione di rinunciare.

La guerra è giunta a un punto di svolta in cui all'Ucraina servono carri armati. In Europa ci sono fra i 1500 e i 2000 Leopard tedeschi. […] la falla di sicurezza collettiva aperta dall'aggressione all'Ucraina mette a rischio innanzitutto la stabilità strategica del teatro europeo. Sta agli europei tapparla facendo fallire l'aggressione. E gli europei non potrebbero farlo senza la Germania. […] È stato più facile per il Cancelliere tedesco rinunciare a Nord Stream 2, con costi economici non indifferenti, che non dare via libera a qualche decina di Leopard. Ma quando si tocca la guerra non è facile essere Germania.

CARRI ARMATI LEOPARD