“PER QUANTO TEMPO BIDEN HA TENUTO IL PULSANTE ATOMICO ALLA CASA BIANCA PRIMA CHE I SEGNI DEL SUO DECADIMENTO AFFIORASSERO DAVANTI A TUTTI?” - L’AFFONDO DI “ITALIA OGGI”: “VOGLIAMO SAPERE CHI ABBIA DECISO IN NOME E PER CONTO DI UN PRESIDENTE ORMAI ANZIANO E SPOMPATO; SE E IN CHE MODO BIDEN ABBIA MENTITO SULLE SUE CONDIZIONI PSICOFISICHE. PERCHÉ SE QUESTO NON ACCADE C’È UN ENORME DEFICIT DI DEMOCRAZIA. PERCHÉ NESSUNO PONE QUESTA DOMANDA? CHI HA MANTENUTO QUEST’UOMO COME SIMULACRO DI PRESIDENTE?”

Estratto dell’articolo di Antonino D’anna per “Italia Oggi”

Scusate, ma chi ha deciso in nome e per conto di Joe Biden, un uomo che ha ormai mostrato di essere incapace di badare a se stesso? Perché nessuno pone questa domanda? Il re è nudo, ma nessuno ha il coraggio di dirlo. Per quanto tempo Biden ha tenuto il pulsante atomico alla Casa Bianca prima che i segni del suo decadimento affiorassero davanti a tutti in modo clamoroso, e cioè quando ha confuso Volodimir Zelensky con Vladimir Putin, balbettato frasi disarticolate al dibattito con Donald Trump, non ha saputo scendere da un palco o infine quando è apparso con le scarpe antiscivolo sulle scale dell’Air Force One?

Quando il vecchio Joe ha iniziato a non essere più se stesso? Quando, a porte chiuse, ha magari detto: «Ora telefono a Margareth Thatcher» che è defunta da 11 anni ed ha lasciato Downing Street nel novembre 1990? Chi ha mantenuto quest’uomo come simulacro di presidente al 1600 di Pennsylvania Avenue? Chi ha deciso di mandare armi in Ucraina in nome e per conto – abbiamo il diritto di sospettarlo - di un uomo così fragile? Lo vorremmo sapere.

Perché vedete, la presidenza Usa […] è uguale al Papato. Ma […] mentre un Papa resta tale fino alla morte (o alle dimissioni), con un potere pieno, supremo e immediato contro il quale non è ammesso ricorso […], un presidente è sottoposto alla trasparenza verso il suo popolo e verso un mondo che dipende dalle sue decisioni. Vogliamo sapere […] chi abbia deciso in nome e per conto di un presidente ormai anziano e spompato; se e in che modo Biden abbia mentito sulle sue condizioni psicofisiche. Perché se questo non accade c’è un enorme deficit di democrazia […]