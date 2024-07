CI VUOLE BEN ALTRO CHE UNA BANALE RICHIESTA DI FAR FUORI GIORNALISTI PER MINARE LA CREDIBILITÀ DI UN ASSASSINO CONDANNATO ALL’ERGASTOLO

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per “il Fatto Quotidiano”

Deboli coi Forti/1. “Chico nel mirino: perché mi fate del male? Un detenuto lo accusa di aver chiesto aiuto per eliminare Travaglio e Lucarelli” (Libero, 6.7). Io quasi quasi gli darei la scorta.

Deboli coi Forti/2. “L’unica colpa di Chico: esser qui grazie a Giorgia” (Pietro Senaldi, Libero, 7.7.). Poi ci sarebbe pure l’omicidio che gli è valso l’ergastolo, ma quello è il meno.

Deboli coi Forti/3. “In ballo, dice il legale, c’è la credibilità di Forti ‘che ora qualcuno, per motivi che non abbiamo ben chiari, vorrebbe minare’” (Luca Fazzo, Giornale, 6.7). Ma no, tranquillo, avvocato, ci vuole ben altro che una banale richiesta di far fuori tre giornalisti per minare la credibilità di un assassino condannato all’ergastolo.

Amiconi. “È da un po’ di tempo che il Fatto si mostra molto più amico di Giorgia Meloni che dei leader dell’opposizione” (Piero Sansonetti, Unità, 4.7). Esattamente da quando la Meloni accolse Chico Forti da eroe e il Fatto titolò “Benvenuto assassino”. [...]

