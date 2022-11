GLI USA HANNO DECISO: ZELENSKY DEVE ABBASSARE LA CRESTA – LA LINEA DEL NO A OLTRANZA AI NEGOZIATI, DA PARTE DEL PRESIDENTE UCRAINO, PROLUNGA LA GUERRA E LE CONSEGUENZE DEL CONFLITTO IN EUROPA E IN USA. L'OPINIONE PUBBLICA OCCIDENTALE È SEMPRE MENO FAVOREVOLE A KIEV. TE CREDO: TRA BOLLETTE ALLE STELLE E RECESSIONE IN ARRIVO, LE PERSONE INIZIANO A DUBITARE DI CONTINUARE A PAGARE UN CONTO SALATO PER GLI UCRAINI – LE MIDTERM DI DOMANI SARANNO UNO SPARTIACQUE: SE VINCONO I REPUBBLICANI, IL SOSTEGNO USA A ZELENSKY POTREBBE VENIRE MENO IN UN BATTER D’OCCHIO