“QUELLA DEI RADICAL CHIC È UNA CAZZATA, IO LAVORO DA 50 ANNI, A ME NON LO PUOI DIRE” – A MONICA GUERRITORE,

GUERRITORE A BELVE

Dagonews

monica guerritore a otto e mezzo

Monica Guerritore scatenata a Otto e Mezzo contro Giorgia Meloni: "A me non lo puoi dire radical chic. Io lavoro da 50 anni, c’ho tanta roba sulle spalle. Quella dei radical chic è una cazzata che dicono così. Questo è il guasto a cui la Meloni, donna-madre-cristiana, deve mettere riparo. Il Paese devi armonizzarlo, non metterlo contro"

L’attrice rincara la dose contro “il modo aggressivo” della premier e la accusa di “mettere guerra in un Paese in cui ancora non c’è”: “Abbiamo assistito in queste settimane alla campagna elettorale di un partito politico (Fratelli d’Italia) che ha occupato la tv con la scusa delle comunicazioni istituzionali.

meloni contro i radical chic

Ogni giorno c’era un consiglio dei ministri, sulla giustizia, sul Ponte sullo Stretto, sull’abolizione dei senatori, tutto in questa ultima settimana, a scapito degli altri politici che parlavano di Europa. Tutti dobbiamo pensare di non essere ininfluenti...i cittadini hanno il potere"

