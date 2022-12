13 dic 2022 12:14

“QUELLE SU CONTANTI E POS SONO SCELTE CHE IL GOVERNO RIVENDICA” (E SARANNO BOCCIATE DALL’EUROPA) – GIORGIA MELONI INTERVIENE CON UN VIDEOMESSAGGIO ALL’ASSEMBLEA DI CONFESERCENTI PER DIFENDERE LE DUE DISCUTIBILI MISURE INSERITE IN MANOVRA, CHE FANNO VENIRE L’ORTICARIA A BRUXELLES: “DA LÌ PASSA IL SOSTEGNO ALL’ECONOMIA REALE”. LA DUCETTA NON HA ANCORA CAPITO CHE DEVE FARE I CONTI CON L’EUROPA, O FINIRÀ IMPANATA E FRITTA COME MOLTI SUOI PREDECESSORI…