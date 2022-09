“QUELLO DI PEPPA PIG VIENE PROPOSTO COME UN MODELLO NORMALE, MA NON LO È” – IL CONSIGLIERE COMUNALE DI FRATELLI D’ITALIA, FILIPPO BIANCHI RINTIGNA, DOPO AVER INNESCATO LA POLEMICA SULLE DUE MAMME LESBICHE NEL CARTONE ANIMATO: “LA FAMIGLIA È QUELLA NATURALE, IL MATRIMONIO GAY È CONTRO NATURA. L’ABORTO? CANCELLEREI LA LEGGE” – MATTIA FELTRI: “INTANTO CHE I MELONIANI SI STANNO ACCORGENDO CHE LA REALTÀ NON È UN CARTONE ANIMATO, MI SEMBRA CRUDELE INFILARE IN UN CARTONE ANIMATO UN PO' DI REALTÀ…”

1. PEPPA SIGH

Mattia Feltri per “La Stampa”

Dopo avere rassicurato la Nato, gli Usa, la Ue, la Banca centrale, le banche d'affari, le cancellerie, i mercati, le tv, le radio e TikTok sulla loro ortodossia occidentale, capitalista e liberale, i Fratelli d'Italia si sono concessi un fugace ritorno alle origini e hanno dato una bella ripassata a Peppa Pig.

Per chi fosse all'oscuro, Peppa Pig è la protagonista di un cartone animato, nonché, pare, del declino dei costumi contemporanei. In una puntata prossimamente in onda sulla Rai, e che i meloniani si augurano sia cassata a tutela dell'integrità dei più piccoli, Peppa incontrerà un'amichetta con due mamme, come una premier finlandese qualunque. In effetti, devo dire, Peppa Pig era una delle poche inespugnate casematte della cultura d'estrema destra.

In Peppa Pig tutto è così graniticamente tradizionale che lo si direbbe scritto da un cugino di Orbán: Peppa è senz' altro femmina, ha un fratellino senz' altro maschio, un papà che va a lavorare e guida la macchina, una mamma casalinga dedita a infornare biscotti e leggere riviste di giardinaggio, un nonno che si appisola sulla poltrona col giornale in mano, una nonna sempre lì a rassettare casa e collezionare cappellini, e poi la cuginetta e il cuginetto, entrambi di genere certo; di immigrati, centri sociali, spinelli, baby gang e roba del genere nemmeno l'ombra.

Ma il sacrilego arrivo della figlia delle lesbiche devasta questa arcadia, e per una volta vorrei spezzare una lancia per i meloniani: intanto che si stanno accorgendo che la realtà non è un cartone animato, mi sembra crudele infilare in un cartone animato un po' di realtà.

2 - BIANCHI A LA ZANZARA: “PEPPA PIG E LE DUE MAMME? NON È NORMALE”

Da “La Zanzara – Radio24”

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Bergamo Filippo Bianchi si giustifica a La Zanzara su Radio 24 dopo aver innescato la polemica su Peppe Pig e le due mamme: “Mi sono limitato a riconoscere la realtà, quando uno nasce ha un padre e una madre. La famiglia è quella naturale, quella con donna e uomo. È ovvio che quello di Peppa Pig viene proposto come un modello normale, ma non è normale. Non lì reputo una famiglia”

E sull’adozione Bianchi ha aggiunto: “Ogni figlio ha bisogno di crescere rapportandosi sia con il sesso maschile che femminile. Sono contrario anche alle unioni civili. Il matrimonio tra omosessuali? È contro natura”.

“Un bambino che cresce in una famiglia omosessuale - continua Bianchi a La Zanzara - cresce privato di una madre o del padre. Non cresce in una famiglia naturale”.

E sull’aborto Bianchi ha concluso: “Cancellerei la legge. Le donne non devono abortire. Se una subisce uno stupro? Non è colpa del figlio, lo stato non può autorizzare un aborto che non è altro che l’eliminazione di una persona.

