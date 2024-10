LA PRECISAZIONE DI CARLA ROMANA RAINERI

Riceviamo e pubblichiamo:

“Con riferimento alle notizie di stampa sull’indagine avente ad oggetto l’attività della Equalize s.r.l., la dottoressa Carla Romana Raineri intende manifestare la sua estraneità agli illeciti ai quali è stata accostata - non avendo mai sollecitato né avallato la commissione di reati da parte di professionisti di chiara fama a cui si era rivolta per questioni attinenti alla propria sfera privata - e, riponendo la più totale fiducia nell’operato della Procura della Repubblica di Brescia, confida di poter chiarire la propria posizione con la sollecitudine imposta dalle esigenze di tutela della sua dignità personale e istituzionale”.

Avvocato Nicola Menardo

Grande Stevens Studio Legale

Tra i ‘clienti’ della banda dei dossier la giudice Raineri (ex capa di gabinetto di Raggi): “Ne volle uno sul marito. Si è esposta a ricatto”

enrico pazzali

I servizi illegali della banda dei dossier interessavano anche a una giudice che aveva chiesto e ottenuto dossier da Equalize, la società del presidente di Fiera Milano Enrico Pazzali e dell’ex superpoliziotto Carmine Gallo, per vicende personali.

Ricerche sul marito, su una donna e sul coniuge di quest’ultima erano state commissionate da Carla Romana Raineri, presidente della prima sezione Civile della Corte d’Appello di Milano e componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nonché capa di gabinetto dell’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, dalla quale si separò in maniera burrascosa dopo una breve esperienza in Campidoglio.

carla romana raineri con virginia raggi

La giudice non è indagata nel procedimento della procura di Milano che ha sopposto la sua posizione ai colleghi di Brescia, competenti sulle vicende riguardanti i magistrati del capoluogo lombardo.

[…] Proprio l’ex superpoliziotto e l’hacker Nunzio Samuele Calamucci, entrambi ai domiciliari da venerdì, si sono occupati delle richieste di Raineri e l’hanno incontrata almeno tre volte, stando alla ricostruzione degli investigatori, nel suo ufficio dentro il Palazzo di Giustizia.

carmine gallo samuele calamucci

La vicenda si sviluppa tra il luglio del 2022 e lo stesso mese dell’anno successivo in un susseguirsi di ricerche nelle banche dati del ministero dell’Interno. Il mirino di Equalize è puntato sul marito della giudice, Raffaele Galato, e su altre due persone, una cittadina italiana e un marocchino. Le richieste di “Report” sul coniuge da parte di Raineri […] sono molteplici e riguardano accertamenti in ambito “bancario/finanziario”.

Gallo e Calamucci […] “mettono in luce che si tratta di richieste illecite”. E, secondo l’ex poliziotto, non sarebbero le uniche. Sosteneva infatti: “Ha chiesto ai carabinieri di fargli le informazioni e quelli gli hanno fatto lo Sdi, ha chiesto alla Finanza e gli hanno fatto lo Sdi, poi ha chiamato… l’ha fatto pedinare senza autorizzazione, ha fatto cinque, sei reati uno appresso a un altro”.

carla romana raineri

Vicende sulle quali – è bene sottolinearlo – non è riportato nelle carte un riscontro da parte degli investigatori. Pazzali è interessato alla parte economica: “Ma paga?”. E Calamucci: “Sì, sì”. Così i due si attivano e a gennaio 2023 incontrano Raineri una prima volta nel suo ufficio, dove tornano a distanza di venti giorni per un secondo rendez-vous che gli investigatori cristallizzano in diversi scatti che ritraggono i due entrare e uscire da Palazzo di Giustizia. All’ingresso, annotano gli inquirenti, Gallo aveva in mano una busta che “non aveva più con sé” all’uscita dal tribunale. Il sospetto, implicito, è che contenesse il report commissionato.

Le richieste di Raineri non si esauriscono con l’inverno. A giugno 2023 “contatta nuovamente Gallo e gli chiede nuovi accertamenti sui conti correnti” del marito. Il mese successivo i due sono nell’ufficio di Raineri per la terza volta.

sede della Equalize a milano

All’uscita Calamucci, parlando con una persona, riferisce di una “riunione surreale” perché – questa la sua ricostruzione – “per allontanare” il marito “gli sta depredando tutte le imprese, tutti gli immobili e poi lo farà mettere con l’amministratore di sostegno… perché ha il potere di fare questo, questa ci parlava di negri, puttane, cazzo… se la registravo era una puntata di Report che dava un milione a Calamucci”.

Premettendo che la valutazione dei comportamenti di Raineri spetterà alla procura di Brescia, il pubblico ministero sottolinea comunque come la magistrata si “sia esposta al ricatto del gruppo” rivolgendosi a Gallo e Calamucci per “ottenere informazioni che loro acquisiscono illegalmente”, appoggiandosi – come quasi sempre – al maresciallo Giuliano Schiano, finanziere in servizio alla Dia di Lecce, e al poliziotto Marco Malerba del commissariato di Rho-Pero.

carla romana raineri.

È Calamucci a spiegare quali siano le “ulteriori finalità” nell’aver accettato l’incarico della giudice: “Perché lo fai?… Perché ci servirà prima o poi!”, dice intercettato alludendo […] al “poter chiedere in futuro un qualche aiuto, evidentemente in relazione a qualche possibile grana giudiziaria”.

Un’idea prospettata anche da Gallo a un suo amico che aveva un problema con una società di recupero crediti: “Spiega che lui e Calamucci – sintetizza il pm – stanno facendo un favore grossissimo a Raineri e quindi potrà chiederle d’intervenire sul giudice incaricato del procedimento per il recupero del credito”. Almeno questo immaginava la banda.

