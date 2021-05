23 mag 2021 09:37

“QUESTIONE DI GUSTI. O DI DISGUSTI” – ALDO GRASSO E LA “SCATARRATA” DELLA AZZOLINA: “È UN VERBO POCO ELEGANTE PER UNA EX MINISTRA DELL'ISTRUZIONE, QUELLA CHE VOLEVA COMBATTERE IL COVID CON GLI INUTILI E INUTILIZZATI BANCHI A ROTELLE. DA SICILIANA, SA BENE CHE LO SPUTO NON È UNA SEMPLICE EMISSIONE DI SALIVA, C'È TUTTO UN ARCO DI SPREGIO CHE VA DALLA SEMPLICE SPUTAZZA ALLA SGRACCHIATA CATARROSA, UN GESTO CHE NON CONOSCE METAFORE. C'È CHI SPUTA L'ANIMA PER IMPARARE LE BUONE MANIERE E C'È CHI USA UN LESSICO POLITICO APPICCICATO CON LO SPUTO…”