E' SEMPRE RENZI VS TRAVAGLIO - IL BULLETTO DI RIGNANO ANNUNCIA UN'AZIONE DI RISARCIMENTO PER DIFFAMAZIONE CONTRO IL "FATTO QUOTIDIANO" - MATTEUCCIO SMENTISCE LE IPOTESI DI FUGA DI PARLAMENTARI DA ITALIA VIVA E NEGA OGNI ACCORDO CON LA LEGA PER IL QUIRINALE: "DIMENTICANO CHE SE NON C'E' IL GOVERNO DEL PAPEETE, QUELLO DEI PIENI POTERI, E' GRAZIE ALLA NOSTRA SCELTA DEL 2019"