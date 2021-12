“A QUESTO PUNTO CONVIENE RAGIONARE SULL’OBBLIGO VACCINALE” - ANCHE IL MOVIMENTO 5 STELLE HA ESPRESSO DUBBI SULL’ESTENSIONE DEL SUPER GREEN PASS PER IL LAVORO. È STATO IL MINISTRO PATUANELLI A PARLARE DURANTE LA CABINA DI REGIA…

(ANSA) - Dubbi anche M5S sull'estensione dell'obbligo del Super green pass per il lavoro ma, viene sottolineato, con motivazioni opposte a quelle leghiste: secondo quanto si apprende nel corso della cabina di regia Stefano Patuanelli avrebbe sottolineato che finora si è sempre ragionato per funzioni: forze dell'ordine, docenti, sanitari, lavori a contatto con le persone. Quale sarebbe la ratio di distinguere tra lavoratori e un disoccupati? "Non siamo contrari all'obbligo di super Green pass come dimostrano i precedenti decreti, ma con raziocinio. Forse a questo punto - avrebbe detto Patuanelli - conviene ragionare sull'obbligo vaccinale".

