“LA RAGGI? FARE IL SINDACO NON E’ IL SUO MESTIERE” – SALVINI CONTINUA A CHIEDERE LE DIMISSIONI DELLA SINDACA CHE REPLICA: “DIREI ANCHE A TE ‘DIMETTITI’ MA DA COSA? NON HAI MAI LAVORATO IN VITA TUA. SALVINI CHIACCHIERONE. GIÙ LE MANI DA ROMA” – IL SERVIZIO DE ‘LE IENE’ E LE BORDATE DEL LEADER LEGHSITA - VIDEO

https://www.iene.mediaset.it/video/roma-raccolta-rifiuti-soldi-cittadini_531025.shtml

Da https://it.notizie.yahoo.com

salvini raggi

Matteo Salvini, basandosi su un servizio realizzato da Le Iene, ha costruito uno scontro con la sindaca di Roma Virginia Raggi. Ciò che il leader della Lega contesta è la mancata differenziazione dei rifiuti nelle attività commerciali della capitale. “Che fa il sindaco Raggi mentre a Roma si consuma l’ennesima truffa sui rifiuti ai danni di imprese e cittadini? – ha attaccato Salvini -. Le uniche risposte che ha dato all’Ama sono sulle poltrone: un balletto di nomine tra cambi di amministratori unici e componenti del Cda. Vergogna”. Il riferimento del leghista è chiaro: pochi giorni fa, infatti, Raggi aveva nominato un nuovo amministratore unico a seguito delle dimissioni del precedente. Si tratta, però, del quarto cambio di vertice nell’Ama in soli tre anni: per Salvini è inaccettabile.

La raccolta firme

salvini raggi 3

Matteo Salvini ha partecipato a un sit in in Campidoglio e ha avviato una raccolta firme per chiedere le dimissioni della sindaca Virginia Raggi. la mozione di sfiducia per Virginia Raggi è già stata presentata dalla Lega. Infine, “Sabato 19 ottobre in piazza San Giovanni parte la raccolta firme per le dimissioni del sindaco. Raggi chiedi scusa ai romani e vai a casa” ha rilanciato Matteo Salvini.

SALVINI

Da tgcom24.mediaset.it

Nuovo attacco di Matteo Salvini a Virginia Raggi. Ospite di Tgcom24, dove è stato intervistato dal direttore Paolo Liguori, il leader della Lega ha ribadito la richiesta di dimissioni rivolta al sindaco di Roma. "Il problema non è politico, potrebbe essere anche della Lega: non è il suo mestiere, deve farsi da parte - ha detto -. Ovunque i rifiuti sono un valore, non è possibile che Roma soffochi sotto la monnezza".

matteo salvini e virginia raggi 9

"Il 19 ottobre in piazza contro la Raggi"- Salvini annuncia che il 19 ottobre "saremo in piazza contro la Raggi", alla manifestazione annunciata all'indomani della formazione del nuovo esecutivo. E torna a chiedere il ricorso alle urne: "Bisogna andare al voto il prima possibile e ci sarà una coalizione guidata dalla Lega".

matteo salvini e virginia raggi 8 matteo salvini e virginia raggi 4 matteo salvini e virginia raggi 5 matteo salvini e virginia raggi 13 matteo salvini e virginia raggi 6