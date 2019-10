“RAGGI HA SBAGLIATO MESTIERE, SI DIMETTA”, SIT-IN DELLA LEGA IN CAMPIDOGLIO. SALVINI ATTACCA LA SINDACA E VIENE ACCOLTO DA M5S CON UN MOJITO: “QUESTO NON È IL PAPEETE”- "DAL MOJITO AL WHITE RUSSIAN È UN SORSO" - I LEGHISTI PER TUTTA RISPOSTA HANNO REPLICATO IN CORO: “GIGGINO PORTACI DA BERE”

Stefania Piras per ilmessaggero.it

sit in lega campidoglio m5s risponde con il mojito

Alla manifestazione di Matteo Salvini, il Campidoglio ha risposto con un vassoio... di mojito. In cima alla scalinata dell'ingresso di Palazzo Senatorio il nuovo capo staff di Virginia Raggi, Massimo Bugani, l'assessore al Personale Antonio De Santis e il capogruppo M5S Giuliano Pacetti si sono muniti di menta e zucchero di canna per preparare dei pestati accompagnati da cartelli con su scritto: "Questo non è il Papeete", "Non era un mojito ma un Moscow Mule", "Dal mojito al white russian è un sorso", "Salvini chiacchierone Roma non ti vuole".

sit in lega campidoglio m5s risponde con il mojito

«Alla politica dell'arroganza rispondiamo con il sorriso. Avevamo preparato anche il white russian e il moscow mule, ma un buon mojito non si nega a nessuno», dice Massimo Bugani che reggeva il vassoio. L'assessore De Santis, immortalato mentre agguanta il tumblerone di mojito, scrive sulla sua bacheca social: «Oggi abbiamo rivissuto l’ebbrezza estiva del Papeete grazie alla visita di Matteo Salvini in Campidoglio».

«Poco fa Salvini è arrivato in Piazza del Campidoglio accompagnato da qualche leghista convinto di essere al Papeete. Basta chiacchiere da Ministro non hai fatto nulla. Roma aspetta ancora i poliziotti che avevi promesso», dice invece il capogruppo Pacetti. Insieme a lui c'erano diversi consiglieri della maggioranza pentastellata: da Angelo Diario a Carlo Chiossi. I leghisti per tutta risposta hanno replicato in coro: «Giggino portaci da bere».

sit in lega campidoglio sit in lega campidoglio m5s risponde con il mojito