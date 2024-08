IL “RAGIONIERE” MAZZOTTA TIRA FUORI I SASSOLINI DALLA CALCOLATRICE – IL NUOVO PRESIDENTE "COATTO" DI FINCANTIERI LASCIA LA RAGIONERIA DI STATO CON UNA LETTERA AI DIPENDENTI, PIENA DI FRECCIATINE AL GOVERNO: “ABBIAMO SEMPRE MIRATO A TRASPARENZA E AFFIDABILITÀ” (RIFERIMENTO INDIRETTO AL PASTROCCHIO SUPERBONUS) - “MI DISPIACE LASCIARE PRIMA DELLA CONCLUSIONE MA LA RAGIONERIA RIMARRÀ IN BUONE MANI, LE VOSTRE” - NESSUNA PAROLA PER IL SUCCESSORE TELE-GUIDATO DA GIORGETTI, DARIA PERROTTA…

Estratto dell’articolo di Federico Fubini per il “Corriere della Sera”

BIAGIO MAZZOTTA

«Care colleghe, cari colleghi, dopo circa 35 anni lascio la Ragioneria: è un momento per me forte…». Ieri mattina alle undici e ventitré Biagio Mazzotta, ragioniere generale dello Stato uscente e presidente entrante di Fincantieri, ha […] mandato ai circa cinquemila dipendenti della sua amministrazione una lettera di commiato.

Non è un messaggio politico. Sarebbe stato fuori luogo e comunque non rispondente al profilo sempre e solo tecnico di Mazzotta. Ma non è un messaggio privo di significato. Mazzotta ammette i suoi «sentimenti contrastanti» dopo aver accettato la presidenza di Fincantieri da parte di Giancarlo Giorgetti, deciso a sostituirlo con Daria Perrotta.

BIAGIO MAZZOTTA - DARIA PERROTTA

[…] Senza entrare troppo nei dettagli delle polemiche sul Superbonus, Mazzotta rivendica la correttezza propria e quella dell’istituzione: «Abbiamo affrontato sfide complesse (…) con impegno e integrità» e «sono fiero dei risultati […]» anche perché, aggiunge il ragioniere in una nota pesata parola per parola, «le nostre valutazioni, le nostre analisi, le nostre verifiche e il nostro rigore hanno sempre mirato a garantire la trasparenza e l’affidabilità». [...]

DARIA PERROTTA

Del futuro della sua vecchia istituzione il ragioniere uscente non parla. Eppure qualcosa dice: «Mi dispiace lasciare prima della conclusione del mio mandato, avrei voluto concludere i progetti avviati. Ma sono certo – scrive – che la Ragioneria rimarrà in buone mani, le vostre». Di Perrotta, non una parola.

