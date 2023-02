“È RENZI CHE SI DOVREBBE VERGOGNARE, SE SAPESSE COS’È LA VERGOGNA” - TRAVAGLIO SMONTA RENZI CHE HA RIFILATO UNA RICOSTRUZIONE INESATTA DELLA CARRIERA DI SCARPINATO: “NON HA MAI SEGUITO NÉ L’INCHIESTA NÉ IL PROCESSO TRATTATIVA STATO-MAFIA (ERA PG DI CALTANISSETTA E POI DI PALERMO), COME HA DETTO RENZI. E A PROPOSITO DELLE ‘STRANE FREQUENTAZIONI CON PALAMARA’, NELLE MIGLIAIA DI CHAT FRA PALAMARA E CENTINAIA DI MAGISTRATI, NON NE RISULTA NEPPURE UNA CON SCARPINATO, DI CUI PALAMARA (CON ALTRI) PARLAVA MALISSIMO…”

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”

[…] Renzi, approfittando del casino generale, se la prende non con Cospito, non col Pd, non col governo, ma con Scarpinato, che ha il doppio torto di essere un ex magistrato antimafia e un senatore 5Stelle. Due i capi d’accusa.

1) “Ha costruito una carriera in magistratura e in politica in nome di una fantomatica trattativa Stato-mafia, smentita dalla Cassazione”. Purtroppo Scarpinato non ha mai seguito né l’inchiesta né il processo Trattativa (era pg di Caltanissetta e poi di Palermo); e il processo non è ancora giunto alla Cassazione, che dunque non può avere smentito nulla. Ma, se anche in futuro confermasse la sentenza d’appello, confermerebbe la Trattativa, che anche i giudici di secondo grado hanno accertato, pur assolvendo politici e Ros perché trattarono coi boss per il nostro bene.

2) “Scarpinato dovrebbe spiegare le sue strane frequentazioni con Palamara e il suo atteggiamento folle nei confronti delle Istituzioni, come sa bene Napolitano. Scarpinato si deve vergognare”. Nelle migliaia di chat fra Palamara e centinaia di magistrati, non ne risulta neppure una con Scarpinato, di cui Palamara (con altri) parlava malissimo. Napolitano sa bene che a intercettare doverosamente Mancino, allora indagato per falsa testimonianza, anche quando parlava con lui e col suo consigliere D’Ambrosio, fu la Procura di Palermo mentre Scarpinato era a Caltanissetta. Quindi è Renzi che si dovrebbe vergognare, se sapesse cos’è la vergogna.

