Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per il “Fatto quotidiano”

Sullo scandalo Open si leggono così tante scemenze, fra l' altro copiate da B. senza pagargli i diritti d' autore, che è meglio mettere qualche puntino sulle i. "Mi scuso con le persone perbene perquisite perché colpevoli di contribuire in modo onesto alla politica. Subiscono la gogna mediatica pur avendo seguito le regole con la massima trasparenza" (Matteo Renzi).

Gli imprenditori in questione non sono stati perquisiti per la loro "onestà" e "trasparenza", ma perché sospettati di aver finanziato la fondazione renziana Open dal 2012 al 2018, cioè dall' inizio della scalata al Pd fino all'ultima débâcle elettorale, aggirando la legge sul finanziamento privato ai partiti. Come? Pagando una fondazione anziché un partito o suoi eletti. Con due possibili finalità, tutt' altro che incompatibili fra loro: non far sapere di foraggiare Renzi (possibili illecito finanziamento e appropriazione indebita, anche tramite false fatture) e ricevere favori dal suo governo e/o partito (possibile traffico d' influenze).

[…] La legge consente a qualunque imprenditore di dare soldi a partiti e a politici, purché: il donatore li registri a bilancio (altrimenti è appropriazione indebita, falso in bilancio e frode fiscale); il percettore li dichiari nel registro parlamentare (se no è illecito finanziamento); il contributo sia gratuito e disinteressato (in caso contrario, anche se dichiarato, è corruzione).

E qui risultano finanziamenti da Toto (beneficato dal governo Renzi nel 2017 con l'abbuono di 121 milioni per la concessione delle Autostrade dei Parchi). Ma non solo: l'altra fondazione renziana Eyu era finanziata da Msc Crociere (che sotto il governo Renzi firmò un contratto da 2,1 miliardi con Fincantieri e di cui Renzi scarrozzò il top manager Pierfrancesco Vigo nella visita ufficiale a Cuba); da Lottomatica (altri aiutini dal governo Renzi); da Google (devota a Renzi che fece saltare la Web tax voluta da Letta); ecc. Tutte coincidenze? […]