20 dic 2019 10:43

“RENZI? NON DOVETE NEMMENO NOMINARMELO” - LUCA LOTTI, USATO E SPUTATO DAL “GIGLIO MAGICO”, HA CHIUSO I RAPPORTI CON MATTEUCCIO - RONCONE: “I DUE ORMAI SI DETESTANO. TANTO CHE LUCA NON HA NEPPURE SEGUITO L’EX AMICO NELL’AVVENTURA DEL NUOVO PARTITINO: RIMANENDO NEL PD. DAVVERO UNA GRAN STORIA. E UN GRAN MISTERO (NEMMENO A CHIEDERE QUALCHE SPIEGAZIONE A RENZI, PIUTTOSTO NERVOSETTO PER QUESTA SUA ITALIA VIVA CHE VIVACCHIA)”…