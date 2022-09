18 set 2022 08:11

“RENZI? E’ UN CLIMAFREGHISTA” – MATTEUCCIO BECCATO SUL JET PRIVATO IN CAMPAGNA ELETTORALE: I COCOMERI (VERDI FUORI E ROSSI DENTRO) BONELLI-FRATOIANNI ALL’ASSALTO DEL "BULLO DI RIGNANO" - IL VOLO DA NAPOLI A LUGANO SAREBBE COSTATO ALL’EX PREMIER CIRCA 12MILA EURO, IL VIAGGIO AVREBBE EMESSO 3,8 TONNELLATE DI CO2 CHE È MOLTO DI PIÙ DI QUANTO UNA PERSONA EMETTA IN UN ANNO INTERO PER GLI SPOSTAMENTI (2,8 TONNELLATE) – IL SINISTRATO FRATOIANNI: “RENZI SE NE INFISCHIA DEI DANNI CHE PROVOCA ALL’AMBIENTE”