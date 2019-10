“RENZI IN TEORIA DOVREBBE DIMETTERSI, VISTO CHE È STATO ELETTO CON IL PD” - MASSIMO GILETTI VA OSPITE DA MYRTA MERLINO E SGANCIA BOMBETTE CONTRO IL SENATORE SEMPLICE DI RIGNANO: “PURTROPPO LA POLITICA NEGLI ULTIMI ANNI SI FA SOLO A FORZA DI SPOT” - “TAGLIO DEI PARLAMENTARI? MI DOMANDO: MA L’AMERICA CHE HA 500 MILIONI DI ABITANTI (OPS, SONO 327) E 500 RAPPRESENTANTI, HA UN PROBLEMA DI DEMOCRAZIA? SOLTANTO I CINESI HANNO…” - VIDEO

MASSIMO GILETTI A L'ARIA CHE TIRA 2

Siamo negli studi de L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. Tra gli ospiti c'è Massimo Giletti. Si parla del fondo firmato da Ezio Mauro su Repubblica, dedicato alla "politica fatta a spot". Sul tema viene interpellato il conduttore di Non è l'arena, che mostra di condividere la tesi di Repubblica e si produce in una interessante critica a Matteo Renzi: "Purtroppo la politica negli ultimi anni si fa solo a forza di spot, spesso smentiti dopo pochi mesi. Lo stesso Renzi - sottolinea mettendo nel mirino l'ex premier - ha fatto oggi il suo partito, ne ha fatto uno, in teoria dovrebbe dimettersi anche da senatore visto che è stato eletto nel Pd.

MATTEO RENZI MASSIMO GILETTI

Ma questa è la democrazia, ci sono queste possibilità", attacca Giletti. L'attenzione si sposta poi sul taglio dei parlamentari che si sarebbe votato in aula soltanto qualche ora dopo. Giletti mostra di condividere il taglio ai parlamentari, e riattacca: "Mi domando: ma l'America, che ha 500 milioni di abitanti va avanti con 400 senatori ha un problema di democrazia? Uguale Inghilterra e Spagna. Soltanto i cinesi, che però sono un miliardo, hanno un numero maggiore di parlamentari, in tutto il mondo", conclude il conduttore di Non è l'Arena.

