“REPUBBLICA” NON RIPUDIA LA GUERRA – NUOVO SCAZZO TRA MAURIZIO MOLINARI E I SUOI REDATTORI: IL CDR HA PROTESTATO CON LA DIREZIONE PER UN DIBATTITO SUL “RUOLO DELLA RICERCA MILITARE NELLO SVILUPPO ECONOMICO ITALIANO”, ORGANIZZATO DAL GRUPPO GEDI CON LA PARTECIPAZIONE DEL MINISTRO GUIDO CROSETTO – I GIORNALISTI HANNO ESPRESSO “PROFONDO DISAGIO", L’AZIENDA HA FATTO UN PASSO INDIETRO E HA PARLATO DI ERRORE: “NON ERAVAMO AL CORRENTE…” (ANNAMO BENE)

Da www.professionereporter.eu

CONVEGNO SULLE ARMI ORGANIZZATO DA REPUBBLICA

Un dibattito su “Il ruolo della ricerca militare nello sviluppo economico italiano”. Organizzato dal Gruppo Gedi e dalla società di consulenza fiscale PwC Italia, con il Direttore di Repubblica Maurizio Molinari, il ministro della Difesa Guido Crosetto, un paio di imprenditori delle armi. Lanciato da un “dossier” sul giornale. In tempi di guerra mondiale alle porte.

Il Comitato di redazione ha protestato con Direzione e Azienda. A sorpresa, l’Azienda ha fatto un passo indietro e ha parlato di “errore”. Il Cdr ha chiesto la rimozione del pezzo dal sito.

“RISVOLTI POSITIVI”

Il Cdr ha preso le distanze dall’iniziativa editoriale e di marketing del gruppo Gedi e delle testate Repubblica, Stampa e Huffington post, in partnership con PwC, dedicata ai “risvolti positivi” per l’economia dell’industria militare e “ha fatto presente sia all’azienda che alla direzione il profondo disagio di fronte a un evento di questo tipo.

Sia per un chiaro pericolo di commistione tra giornalismo e interessi commerciali (‘l’investimento nel comparto della difesa non solo rappresenta una priorità per la sicurezza, ma ha anche un impatto significativo sulla transizione green e digitale’, è scritto nella presentazione dell’incontro sul nostro sito: si tratta di giornalismo o pubblicità?), sia per ragioni legate all’identità del nostro giornale, cioè un quotidiano della sinistra legato ai valori della nostra Costituzione, una carta fondativa che ‘ripudia la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti’”.

NECESSITÀ DI CONTROLLO

In fondo la parte più clamorosa: “L’azienda – ci è stato detto – non era al corrente di questa iniziativa e ha convenuto con noi che si è trattato di un errore, di una leggerezza della concessionaria di pubblicità. Nel farlo, è stato posto il tema della necessità di un maggior controllo editoriale. Per tutte le ragioni sopra esposte chiediamo la rimozione del redazionale in questione, indistinguibile dai contenuti di natura pubblicitaria”.

I partecipanti all’incontro sono il ministro della Difesa Guido Crosetto, il Direttore di la Repubblica e Direttore editoriale del Gruppo Gedi Maurizio Molinari, il presidente e amministratore delegato della Fabbrica D’Armi Pietro Beretta spa Franco Gussalli Beretta, Alessandro Grandinetti, Clients & Markets Leader di PwC Italia, Cesare Battaglia, Partner PwC Italia, Aereospace Defence & Security Leader. Il tutto moderato dal Vicedirettore dell”HuffPost Alessandro De Angelis. L’appuntamento fa parte del ciclo “Italia 2024: Persone , lavoro imprese, la piattaforma di dialogo co in massimi esponenti del mondo delle istituzioni della finanza e dell’impresa, promossa da PwC Italia ein collaborazione con il Gruppo editoriale Gedi.

