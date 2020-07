13 lug 2020 17:11

“LA RESISTENZA DI RUTTE DANNEGGIA LA RIPRESA DELL’EUROPA” - ANCHE IL “FINANCIAL TIMES” AMMETTE CHE IL PREMIER OLANDESE HA ROTTO LE PALLE CON LE SUE RICHIESTE: “L’IDEA DI DETTARE CONDIZIONI ALL’ITALIA O ALLA SPAGNA È ANTI-DEMOCRATICA E CONTROPRODUCENTE” - “ALCUNI PAESI POTREBBERO CHIEDERSI SE LE LORO FINANZE PUBBLICHE NON SAREBBERO IN CONDIZIONI MIGLIORI SE L’AIA NON AVESSE UN REGIME FISCALE PER LE SOCIETÀ MOLTO FAVOREVOLE”