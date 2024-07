“RICONSIDEREREI LA CANDIDATURA SOLO PER EMERGENZA MEDICA” - BIDEN APRE A UN’IPOTESI DI PASSO INDIETRO: “QUANDO SONO SCESO IN CAMPO NEL 2020 PENSAVO DI ESSERE UN CANDIDATO DI TRANSIZIONE E DI POTER PASSARE IL TESTIMONE MA NON AVEVO PREVISTO CHE LE COSE SAREBBERO DIVENTATE COSÌ DIVISIVE” - QUASI I DUE TERZI DEI DEMOCRATICI RITENGONO CHE BIDEN DOVREBBE RITIRARSI DALLA CORSA ALLA CASA BIANCA E CONSENTIRE AL PARTITO DI NOMINARE UN ALTRO CANDIDATO - IL “NEW YORK TIMES” INCALZA: JOE BIDEN È SEMPRE PIÙ ISOLATO E SI APPOGGIA AI COMPONENTI DELLA SUA FAMIGLIA E A UN RISTRETTO NUMERO DI FEDELISSIMI…

BIDEN, PENSAVO DI ESSERE CANDIDATO TRANSIZIONE MA RESTA DA FARE

(ANSA) - NEW YORK, 17 LUG - Joe Biden difende la sua decisione di non ritirarsi dalla corsa alla casa Bianca. In un'intervista a BET News, il presidente ha ricordato di aver detto "quando era inizialmente" sceso in campo nel 2020 di "essere un candidato di transizione", un "ponte". "Pensavo di poter passare il testimone ma non avevo previsto che le cose sarebbero diventate così divisive", ha spiegato ribadendo che resta ancora molto lavoro da fare e per questo è impegnato a correre. Biden ha quindi messo in evidenza che riconsidererebbe la sua decisione in caso di emergenza medica.

SONDAGGIO, DUE TERZI DEI DEMOCRATICI VOGLIONO RITIRO BIDEN

(ANSA) - NEW YORK, 17 LUG - Quasi i due terzi dei democratici ritengono che Joe Biden dovrebbe ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca e consentire al partito di nominare un altro candidato. E' quanto rileva un sondaggio di Ap-Nord Center for Public Affairs Research.

'BIDEN VIRA A SINISTRA PER SALVARE LA SUA CANDIDATURA'

(ANSA) - NEW YORK, 17 LUG - Joe Biden vira a sinistra per cercare di salvare la sua candidatura e, almeno per ora, sembra esserci riuscito. Nelle ultime tre settimane di crisi della sua campagna elettorale, il presidente ha sposato politiche progressiste e, riporta Axios, ha fatto promesse ai più liberal del suo partito.

Questo gli ha consentito di non perdere ulteriori consensi fra i democratici e incassare l'appoggio forte di diversi esponenti del partito, fra i quali il senatore Bernie Sanders. Fra le politiche progressiste che Biden, rinomato democratico moderato, ha di recente abbracciato ci sono l'imporre un tetto agli aumenti degli affitti ed eliminare i debiti accumulati per curarsi. Ma anche l'atteso sostegno alla riforma della Corte Suprema con l'imposizione di limiti ai mandati e l'adozione di un codice etico.

NYT, 'BIDEN SEMPRE PIÙ ISOLATO, SOLO FAMIGLIA E FEDELISSIMI'

(ANSA) - NEW YORK, 16 LUG - Joe Biden è sempre più isolato e si appoggia, nel mezzo della sua crisi politica, ai componenti della sua famiglia e a un ristretto numero di fedelissimi per cercare di calmare le critiche. Secondo quanto riporta il New York Times, il presidente parla spesso con il figlio Hunter, il quale contatta il presidente e la First Lady Jill più volte al giorno. Coloro che stanno aiutando e guidando Biden nella crisi sono dei convinti sostenitori del suo essere capace della riscossa e respingono tutte le opinione contrarie. Questo crea uno stallo fra Biden e la sua ristretta cerchia e gli elettori e i democratici che invece temono una sua sconfitta, sexondo la ricostruzione del giornale.

BIDEN RESPINGE LE CRITICHE SULL'ETÀ, 'SO FARE QUESTO LAVORO'

(ANSA) - NEW YORK, 16 LUG - Joe Biden respinge le critiche alla sua età. Nel suo primo evento di campagna elettorale dal tentato assassinio di Donald Trump, il presidente cerca di corteggiare gli afroamericani intervenendo alla Naacp, l'associazione per l'avanzamento della popolazione di colore. "Con l'età spero di aver dimostrato un po' di saggezza. So come dire la verità, conosco il bene e il male. So come fare questo lavoro e so che non siamo arrivati così lontano" per fermarci: "abbiamo altro lavoro da fare", ha messo in evidenza Biden a Las Vegas.

"Se si vuole un amico a Washington, bisogna prendersi un cane. Dopo le ultime settimane so esattamente cosa significa", ha aggiunto Biden citando Harry Truman, il primo presidente a intervenire alla Naacp e riferendosi indirettamente a tutti quei democratici che di recente hanno chiesto al presidente di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. Impegnandosi ad abbassare la 'temperatura politica', Biden ha comunque precisato che questo non vuol dire smettere di dire la verità sul suo rivale.

BIDEN CHIEDE DIVIETO DEL TIPO DI ARMA USATA CONTRO TRUMP

(ANSA) - NEW YORK, 16 LUG - Un fucile AR-15 è stato utilizzato nel tentativo di uccidere Donald Trump: "questa arma d'assalto ha ucciso tante altre persone, compresi bambini. E' ora di metterla fuori legge". Lo ha detto Joe Biden a Las Vegas intervenendo alla conferenza della Naacp.

'BIDEN SI PREPARA A SOSTENERE RIFORMA DELLA CORTE SUPREMA'

(ANSA) - NEW YORK, 16 LUG - Joe Biden si appresta a sostenere cambiamenti importanti alla Corte Suprema, incluse proposte per stabilire limiti al mandato dei giudici e l'adozione di un codice etico. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali Biden sta valutando se richiedere un emendamento costituzionale per eliminare l'ampia immunità per i presidenti ed altri funzionari.

L'annuncio, atteso nelle prossime settimane, segnala un importante cambiamento da parte di Biden, che da tempo oppone resistenza all'idea di riformare l'Alta Corte in risposta agli scandali del giudice Clarence Thomas e le recenti decisioni dell'Alta Corte.

IL DEPUTATO DEMOCRATICO SCHIFF, CON BIDEN RISCHIAMO SCONFITTA

(ANSA) - NEW YORK, 16 LUG - I democratici rischiano una sconfitta enorme novembre se Joe Biden resta in corsa. L'avvertimento è del deputato democratico della California Adam Schiff. Incontrando i donatori a porte chiuse, Schiff ha messo in guardia sulla possibilità che il partito possa perdere la Casa Bianca ma anche il Senato. Le parole del deputato confermano come la tensione fra i democratici non allenti la presa.

