24 apr 2020 18:51

“RIPRENDERE LA MOVIDA? MA SIETE SCEMI? VI SIETE BEVUTI IL CERVELLO” – DE LUCA MANDA UN AVVISO AI NAVIGATI: “IL RIGORE NEI COMPORTAMENTI DOVREMO MANTENERLO, COSÌ COME IL DISTANZIAMENTO SOCIALE. NON TORNEREMO A COME ERAVAMO 3 MESI FA. SE LA SITUAZIONE NON SARÀ TRANQUILLA NON ASCOLTEREMO NESSUNA PRESSIONE: FAREMO QUELLO CHE… - VIDEO