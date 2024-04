17 apr 2024 17:29

“IL RISCHIO CHE IL CONFLITTO IN MEDIORIENTE SI ALLARGHI È MOLTO PRESENTE” – IL MONITO DI SERGIO MATTARELLA, IN VISITA IN BULGARIA: “L'UNICA SOLUZIONE POSSIBILE È QUELLA DEI 'DUE STATI E DUE POPOLI'. BISOGNA TROVARE UNA STRADA PER DEFINIRE UNA CONDIZIONE STABILE DI PACE” - “LE SCELTE CHE L’EUROPA DOVRÀ COMPIERE PER ESSERE PIÙ COESA, SONO SCELTE IMPORTANTI PER ESSERE SEMPRE PIÙ PROTAGONISTA..."