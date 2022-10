“RISHI SUNAK DOVRÀ ABITUARE GLI INGLESI CHE A DOWNING STREET CI SIA UN ‘NON BIANCO’, GIORGIA MELONI DOVRÀ CONVINCERE TUTTI DI ESSERE ‘NON NERA’” – SEBASTIANO MESSINA: “NON SO QUALE DELLE DUE IMPRESE RISULTERÀ PIÙ ARDUA” – LO SCRITTORE ANGLO-PAKISTANO HANIF KUREISHI: “SUNAK NON È CERTO OBAMA. NON HA LA SUA AUTORITÀ MORALE, E POI È UN PRIVILEGIATO. NON HA DOVUTO SUDARE PER ISCRIVERSI ALLE SCUOLE PRIVATE, ED È PERSINO PIÙ RICCO DI RE CARLO!”

Sebastiano Messina per “la Repubblica”

Per una singolarissima coincidenza - il destino ha un elevato senso dell'umorismo - nella stessa giornata in cui Giorgia Meloni si presentava alla Camera, nel Regno Unito veniva nominato primo ministro Rishi Sunak. Il nuovo premier, di origini indiane, dovrà abituare gli inglesi al fatto che a Downing Street ci sia un "non bianco". La nostra presidente del Consiglio dovrà invece convincere tutti di essere "non nera".

Non so quale delle due imprese risulterà più ardua.

2 - KUREISHI "MA NIENTE PARAGONI CON OBAMA LUI È PRIMA DI TUTTO RICCO E PRIVILEGIATO"

Antonello Guerrera per “la Repubblica”

Hanif Kureishi, sessantasette anni, uno dei più grandi scrittori britannici e di origine asiatica, autore de "Il Buddha delle periferie", padre indiano/pachistano, madre inglese: che effetto le fa il cristiano re Carlo che "incorona" primo ministro un induista e di famiglia indiana come Rishi Sunak?

«Di certo è un momento storico.

Ma non è esaltante e c'è poco da festeggiare. Non mi pare una svolta».

Perché?

«Non credo che il popolo britannico, che tra le altre cose ha di fronte un inverno difficilissimo, sia entusiasta della nomina di Rishi Sunak a primo ministro. E tantomeno la comunità asiatica, in un Paese smarrito. Sunak è il terzo primo ministro in tre mesi scelto autonomamente dal partito conservatore e non dai cittadini.

Anche se è il primo non bianco a Downing Street, non è certo un nuovo Barack Obama».

Come mai?

«Perché non ha l'autorità morale di Obama. Sunak rappresenta sì una minoranza etnica ma è un privilegiato: non ha dovuto sudare per iscriversi a un'eccelsa scuola privatacome il Winchester College, e poi a Oxford, prima di lavorare per Goldman Sachs. È persino più ricco di re Carlo!

Tutto questo è ridicolo. Inoltre, non ha radici nella comunità di migranti come ce le aveva Obama. Insomma, non basta essere di colore. A dirla tutta non non lo definirei neanche di origine indiana: è nato nel Regno Unito, e i suoi genitori in Africa (la famiglia originaria del Punjab è parte della diaspora da Uganda, Kenya e Tanzania nel secolo scorso, ndr) ».

Però Sunak è indubbiamente un orgoglio per la comunità indiana e asiatica, no?

«Certo. Però dovremmo anche ricordare che l'incidenza più alta di mortalità per Covid nel Regno Unito si è verificata proprio nei quartieri ad alta densità di immigrati asiatici o caraibici, a causa delle condizioni in cui vivono. Sunak non fa parte di questo background. Non ne ha alcuna contezza».

Tuttavia, Kureishi, resta comunque un evento straordinario: un primo ministro di origine indiana a capo di ciò che resta dell'Impero britannico. È una rivincita della storia? «No. Direi più una rivincita degli immigrati, e su questo alla famiglia Sunak non si può dire nulla: come mi diceva mio padre arrivato qui dall'India negli anni 50 e come gli altri hindu, musulmani o gli italiani in America, tutti i migranti lavorano più dei nativi per emergere.

Oltre a un gran senso della famiglia, abbiamo sempre avuto più ambizione: perché non abbiamo nulla da perdere». A proposito di paragoni con altri Paesi: al di là di Sunak, il Regno Unito ha il governo più multietnico e multiculturale d'Europa, e il sindaco di Londra è musulmano. Nessuno può vantare una diversità del genere nella Ue. «È vero. Vado spesso in Italia, che ora mi sembra aver intrapreso una deriva fascista, e mi rattrista sempre vedere quanto il vostro Paese sia monoculturale. Lo stesso Germania o Francia.

Quindi, sì: il Regno Unito sembra proprio il paradiso della diversità e del multiculturalismo in Europa e il partito conservatore su questo è da lodare, a differenza del Labour che non ha mai espresso un leader donna o non bianco che vergogna. Ma tutto ciò deve corrispondere anche a meno classismo e maggiore eguaglianza e ricchezza per le minoranze. Cosa che sinora non è accaduta oltremanica».

