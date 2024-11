“UN RITORNO ALLE ORIGINI CI PORTEREBBE ALL'ISOLAMENTO E ALL’IRRILEVANZA” – GIUSEPPE CONTE DIFENDE LA LINEA DELL’ALLEANZA TRA M5S E PD ARRIVANDO A MINACCIARE ANCHE LE DIMISSIONI - GLI STRALI A GRILLO: “SABOTARE LA COSTITUENTE È UN TORTO ALL'INTERA COMUNITÀ PENTASTELLATA” – LA ROSSOBRUNA SAHRA WAGENKNECHT, LEADER DEL PARTITO TEDESCO FILO-RUSSO "BSW", SI COLLEGHERÀ CON L’ASSEMBLEA DEL MOVIMENTO…

(ANSA) "Il M5s non può tornare indietro né vagheggiare un ritorno alle origini che oggi, in un contesto politico anche internazionale completamente differente, non avrebbe senso e ci porterebbe solo all'isolamento e all'irrilevanza.

Ma attenzione: delle origini noi ci teniamo strette le nostre radici, l'ancoraggio ai nostri principi e valori, la radicalità delle nostre battaglie che non abbiamo mai smesso di portare avanti. E lo dico soprattutto a chi oggi, arrogandosi la patente di interprete esclusivo di quel passato, vorrebbe impedire al Movimento di evolvere e diventare una forza politica al passo con i tempi". Lo dice il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in una intervista a Qn.

Parlando della Costituente, "bisogna aprirsi e ascoltare le indicazioni della comunità degli iscritti che è sovrana - spiega Conte - Saranno loro a decidere su ogni cosa, compreso quel che riguarda la figura del presidente. Solo una cosa non può essere toccata: la libertà per la nostra comunità di discutere su tutto. Non ci sono temi tabù e nessuno può metterle il bavaglio nel momento in cui è chiamata a incidere sul futuro del Movimento. Dobbiamo riaccendere l'entusiasmo con un nuovo slancio, parlare con più forza e sempre nuove soluzioni da proporre ai cittadini e ai territori".

"Chi vuole sabotare questo processo - invitando ad astenersi e non partecipare - è distante anni luce dallo spirito del M5S. Mi pare evidente però che le imposizioni che abbiamo ascoltato su cosa si poteva o non poteva votare, o gli appelli all'astensione sono un tradimento di quel principio di partecipazione dal basso su cui il Movimento è nato. Sabotare l'Assemblea costituente non è un dispetto a Conte, è un torto e un'offesa all'intera comunità". Conte ha poi ribadito che "se la comunità degli iscritti decidesse di andare in una direzione opposta" alla scelta progressista "io non potrei farmi interprete di questa differente linea politica. E per coerenza e serietà mi farei da parte".

SAHRA WAGENKNECHT OSPITE ALLA COSTITUENTE DEL M5S

Luca De Carolis per ilfattoquotidiano.it

Domenica all’ora di pranzo si collegherà alla Costituente, confermando quella che i Cinque Stelle definiscono “un’evidente affinità su alcuni temi”. Sahra Wagenknecht, fondatrice e leader del partito tedesco Bsw (acronimo per la sigla Alleanza Sahra Wagenknecht), sarà l’ospite politica di nome dell’assemblea del Movimento, in programma al Palazzo dei Congressi a Roma il prossimo fine settimana.

Definita spesso come “rosso-bruna” soprattutto per le sue posizioni sull’immigrazione e contro la Nato – “ma lei non fa accordi con la destra” rimarcano i 5Stelle – la 55enne giornalista è stata un’esponente di punta della Linke, storico partito rosso della Germania, che sta di fatto svuotando con la sua lista.

Nelle elezioni di pochi mesi fa in Sassonia e Turingia Bsw ha toccato la doppia cifra, confermando l’ascesa di un partito che secondo i politologi può raggrumare i populisti di sinistra come di destra. Con i 5Stelle ha ormai legami consolidati, rafforzati soprattutto dalla linea quasi sovrapponibile sull’Ucraina, tanto da aver provato negli scorsi mesi a formare un gruppo assieme agli eletti del Movimento. Un progetto poi naufragato per la mancanza di numeri nel Parlamento europeo, tanto da spingere i 5Stelle a confluire nel gruppo The Left.

Ma l’idea di creare un gruppo congiunto rimane in agenda, per il Movimento come per la politica tedesca. Al Fatto che lo scorso settembre le chiedeva “se intendesse riprendere il progetto”, Wagenknecht non ha affatto chiuso: “In tal senso sono fiduciosa che, in tempi brevi, potremo formare un gruppo nel Parlamento europeo anche assieme ad altri”. Nell’attesa, eccola alla Costituente, dove il tema del posizionamento politico del M5S sarà centrale.

