Dago-traduzione dell'articolo di Charlie Skelton per https://www.theguardian.com/

Il sole portoghese ha fatto del suo meglio per far sembrare caldo e accogliente l'incontro del Bilderberg di quest'anno, ma nulla ha potuto rimuovere il freddo mortale dall'ordine del giorno ufficiale della festa segreta con le persone più potenti del mondo.

L'Ucraina, la Russia e la Nato hanno pesato molto sul programma, mentre le "Sfide fiscali" e le "Minacce transnazionali" sono sembrate un leggero sollievo. "Oggi", ha detto il capo della Nato, Jens Stoltenberg, arrivando a Lisbona per partecipare ai colloqui, "lo scenario è più pericoloso di quanto non lo sia stato dai tempi della guerra fredda".

Questa conferenza annuale di tre giorni è molte cose - un evento di networking d'élite, un vertice diplomatico, un'opportunità di lobbying per gli interessi finanziari transnazionali, un'intensa concentrazione di pettegolezzi sulla teoria del complotto - ma soprattutto, la 69a conferenza Bilderberg, presso il glorioso Palazzo Pestana, è apparsa come un consiglio di guerra.

Il ministro degli Esteri ucraino non è venuto a Lisbona perché ama l'allegro ticchettio dei tram, e il comandante supremo alleato dell'Europa non era qui per le torte alla crema. Un vero peccato, perché sono eccellenti. Immagino che non possano rischiare di spolverarle con la cannella in presenza di Henry Kissinger, perché uno starnuto potrebbe essere sufficiente a portarlo via dalla sua ricompensa.

Alla vigilia del centenario di Kissinger, l'ex Segretario di Stato americano e perno del Bilderberg da lungo tempo sarà felice di vedere così tanti funzionari dell'intelligence statunitense all'incontro di quest'anno. Sono il tipo di persone che piacciono a Kissinger.

Biden ha inviato il suo direttore dell'intelligence nazionale, Avril Haines, e il suo direttore senior per la pianificazione strategica presso il Consiglio di sicurezza nazionale, Thomas Wright, oltre a un gruppo oscuro di strateghi e spie della Casa Bianca.

Tra questi, Jen Easterly, direttore dell'Agenzia per la sicurezza informatica e delle infrastrutture, che ha recentemente affermato che il mondo occidentale si trova ad affrontare due "minacce e sfide epocali": l'intelligenza artificiale e la Cina, entrambe presenti nell'agenda di quest'anno.

A parte l'Ucraina, sono state queste le questioni che hanno dominato le riflessioni a Lisbona.

L'obiettivo generale della Cina è "riorganizzare l'ordine mondiale", ha dichiarato Elizabeth Economy, che partecipa al suo secondo Bilderberg in qualità di consigliere senior di Biden per la Cina presso il Dipartimento del Commercio.

L'ascesa di quello che ha definito "un ordine Cina-centrico con le sue norme e i suoi valori" è un guanto di sfida lanciato al Bilderberg, il forum delle élite che ha contribuito a definire e promuovere l'ordine mondiale occidentale per quasi sette decenni. A loro non interessa un nuovo ordine mondiale, ma vogliono che sia prodotto al Bilderberg, non in Cina.

Le minacce gemelle della Cina e della tecnologia si intrecciano nel pensiero di Eric Schmidt, membro del consiglio del Bilderberg. Solo pochi giorni fa l'ex capo di Google ha dichiarato a un'audizione del Congresso che l'intelligenza artificiale "è molto al centro" della competizione tra Cina e Stati Uniti. E che "la Cina sta dedicando enormi risorse per superare gli Stati Uniti nelle tecnologie, in particolare nell'IA".

Schmidt riconosce i rischi esistenziali dell'IA, avvertendo persino che "le cose potrebbero essere peggiori di quanto si dice", ma respinge l'appello di alcuni esperti di IA, tra cui Elon Musk, per una pausa di sei mesi nello sviluppo dell'IA, perché qualsiasi ritardo "avvantaggerebbe semplicemente la Cina". Sembrava esserci una logica oscuramente ironica in gioco: dobbiamo portare avanti lo sviluppo di qualcosa che potrebbe distruggerci prima che la Cina lo sviluppi in qualcosa che potrebbe distruggerci.

Un altro degli invitati d’onore della Silicon Valley presenti a Lisbona è stato Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI.

All'inizio di questa settimana, Altman ha condiviso le sue preoccupazioni sull'IA in un'audizione al Senato degli Stati Uniti e ha messo in guardia dalla crescente capacità dell'IA di ingannare il pubblico votante con falsificazioni verosimili - una preoccupazione particolare per Altman "dato che l'anno prossimo ci troveremo di fronte a un'elezione e questi modelli stanno migliorando".

È interessante notare che la questione della "leadership degli Stati Uniti" è all'ordine del giorno della conferenza Bilderberg, anche se con l'imminente rilascio della nuova generazione di ChatGPT-5 di OpenAI, i dibattiti presidenziali del 2024 potrebbero essere vinti da un chatbot spiritoso e carismatico.

Altman è a favore di un "intervento normativo da parte dei governi" che, a suo dire, "sarà fondamentale per mitigare i rischi di modelli sempre più potenti". Ma non tutti sono d'accordo al Bilderberg.

Schmidt afferma che l'IA ha bisogno di "guardrail appropriati", ma la scorsa settimana ha suscitato scalpore per aver suggerito, in modo piuttosto snob, che le aziende di IA dovrebbero autoregolarsi, perché "non c'è modo che un non addetto ai lavori possa capire cosa è possibile fare".

Le oltre due dozzine di politici presenti al Bilderberg di quest'anno potrebbero avere da ridire su questa argomentazione. Ma non lo sapremo mai, perché l'intera conferenza si svolge a porte chiuse, senza la supervisione della stampa. Nulla trapela da dietro le lussureggianti bouganville del Pestana Palace. Incredibilmente, Kissinger ha partecipato alle conferenze del Bilderberg a intervalli regolari dal 1957. La sua "preoccupazione per la segretezza e la diplomazia personale", come si legge in un profilo del 1975 del controverso statista, si adatta perfettamente al feroce desiderio del Bilderberg di mantenere privati i colloqui annuali.

Ma è un desiderio che a volte sconfina nella paranoia. Giovedì il Guardian ha incontrato il capo europeo del Bilderberg, Victor Halberstadt, che usciva da una farmacia di Lisbona, stringendo una confezione di crema barriera per la pelle. Halberstadt non si è limitato a ignorare il cortese approccio dei media, ma ha negato categoricamente di essere Victor Halberstadt e poi è salito su una Mercedes che lo ha portato via attraverso il cordone di sicurezza.

Questo tipo di cappa e spada da guerra fredda sembra stranamente anacronistico per una conferenza che ospita una conversazione all'avanguardia sull'intelligenza artificiale con i CEO di DeepMind e Microsoft. Detto questo, tutti questi spostamenti sembrano funzionare, se il fine ultimo è la disattenzione della stampa.

Considerando il numero e l'anzianità delle figure pubbliche e dei politici che partecipano al Bilderberg, la stampa mondiale non ne parla in modo adeguato. Quest'anno la lista recita: tre primi ministri, due vice premier, il presidente del Parlamento europeo, il presidente dell'Eurogruppo, il vicepresidente della Commissione europea, due commissari dell'UE, un europarlamentare, un numero qualsiasi di ministri europei e un membro della Camera dei Lord, Dambisa Moyo, che, oltre a essere una baronessa, fa parte del consiglio di amministrazione della gigantesca compagnia petrolifera Chevron.

Come sempre, “big oil” è stato una presenza potente al Bilderberg, con i capi di Total, BP e Galp che hanno ottenuto un posto al tavolo. Le grandi aziende farmaceutiche hanno avuto una buona presenza, con i capi di Merck e Pfizer e un direttore di AstraZeneca nella lista. L'industria chimica internazionale è rappresentata dal CEO di BASF e da un membro del consiglio di amministrazione di Coca-Cola.

Naturalmente, l'interesse primario di questi presidenti, direttori e amministratori delegati è il profitto, per cui sono sempre pronti a garantire che le normative del settore siano piegate a loro favore. Fortunatamente, molti di loro sono membri anziani di federazioni di categoria e gruppi di pressione commerciali.

Un buon esempio è l'International Institute of Finance, una delle principali forze della governance finanziaria globale. È presieduto dalla direttrice del Banco Santander e membro del comitato direttivo del Bilderberg, Ana Botín. Anche John Waldron, presidente di Goldman Sachs, fa parte del consiglio di amministrazione. Si tratta di due dei più potenti lobbisti finanziari del mondo, eppure hanno a disposizione tre lussuosi giorni per masticare il grasso con i politici.

Questo è il cuore oscuro del problema di responsabilità del Bilderberg. Il fatto che la conferenza si svolga in privato non significa che i colloqui si svolgano in una sorta di orbita santificata, in cui le preoccupazioni commerciali di un boss lussemburghese di hedge fund come Rolly van Rappard, co-presidente di CVC Capital Partners, siano in qualche modo temporaneamente sospese.

Quando il ministro degli Esteri spagnolo discute di Ucraina con il capo della NATO, lo fa a portata d'orecchio di alcuni degli investitori più rapaci del mondo, come Henry Kravis o il boss degli hedge fund Kenneth Griffin, il 21° uomo più ricco d'America.

Si tratta di persone i cui miliardi dipendono dall'avere un vantaggio informativo sui loro concorrenti, ed è difficile capire cosa ci facciano i Griffin e i Van Rappard, se non raccogliere informazioni geostrategiche per fare soldi facili.

Eppure questo non sembra suscitare alcun allarme etico in nessuno dei politici che partecipano ai colloqui. Sono ben felici di parlare di tacchino dietro le bouganville con un gruppo di miliardari e profittatori.

Ma il cielo non voglia che alla fine ci sia una conferenza stampa.

