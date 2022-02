“ROMA ERA FERMA. HO TROVATO COSE INCREDIBILI" – DOPO QUATTRO MESI AL CAMPIDOGLIO GUALTIERI ATTACCA L’EX SINDACA RAGGI: “LA CITTA’ CON LEI HA TAGLIATO INVESTIMENTI MA SOPRATTUTTO NON È RIUSCITA A SPENDERE LE SUE RISORSE” – LA REPLICA DEI 5 STELLE: “GUALTIERI NON DICE IL VERO. DA OTTOBRE A OGGI, L'ATTUALE AMMINISTRAZIONE HA USATO SOLO PROGETTUALITÀ ESISTENTI REALIZZARE DURANTE L'ERA RAGGI”

Da "la Repubblica"

A meno di quattro mesi dall'inizio del mandato in Campidoglio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, per la prima volta, punta il dito apertamente contro l'eredità amministrativa lasciata dai 5 stelle e rimarca di aver trovato «una città ferma che ha tagliato investimenti », ma soprattutto «che non riesce a spendere le sue risorse ». Il sindaco racconta: «Abbiamo trovato cose incredibili e abbiamo dovuto dedicare molte energie» per risolvere «situazioni davvero critiche» e per «rimettere in piedi una macchina sui binari sbagliati».

Intervenendo ad un'assemblea di Sinistra Civica ed Ecologista il sindaco rivendica di aver impresso «grandi segnali di cambiamento». «Ma stiamo parlando di una macchina che riesce a spendere una quota impressionantemente bassa rispetto alle risorse stanziate».

I 5S, fino a quest' estate alla guida della città con Virginia Raggi, rispediscono le accuse al mittente. «Gualtieri non dice il vero. Da ottobre a oggi, l'attuale amministrazione ha usato solo progettualità esistenti realizzare durante l'era Raggi. Dopo 4 mesi di amministrazione, siamo tutti in attesa di capire quali saranno le idee e le nuove progettualità di questa giunta». Primo cittadino Roberto Gualtieri.

