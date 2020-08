“ROVINI IL NOME DI QUESTA CITTÀ” – VIDEO: LA VICESINDACO PD DI PROSERPIO, VERONICA PROSERPIO (SIC!) SI AVVICINA A SALVINI AL PAPEETE E ATTACCA BRIGA, CON IL CAPITONE CHE RISPONDE “FATTI UN BAGNO CHE TI RILASSI” – IL FILMATO POSTATO SUI SOCIAL CON TANTO DI CITAZIONE SCANZIANA: “MI AVVICINO SORRIDENDO AL CAZZARO VERDE E…”

Matteo Salvini importunato in spiaggia. Il leader della Lega non trova pace neppure fuori dal Parlamento, dove c'è sempre un piddino in agguato.

È accaduto anche domenica 26 luglio sulla spiaggia di Milano Marittima quando la vicesindaco Pd di Proserpio, Veronica Proserpio, si è avvicinata all'ex ministro per attaccare briga.

"Rovina il nome di questa bellissima città" , dice la dem al leader della Lega nel video postato su Facebook. Ma Salvini non si scompone e replica: "Fatti un bagno che ti rilassi". "Sono rilassatissima, sono in vacanza da 15 giorni", controbatte ancora la Proserpio.

Ma non è tutto perché il vicesindaco in cerca di notorietà ha poi rilanciato il filmato sui suoi social commentando: "Non ce l’ho proprio fatta. Mi avvicino sorridendo al cazzaro verde e gli dico di vergognarsi per le sue esternazioni... Il seguito è nel video!!!".

La Proserpio, invece di venire ripresa per il modo di fare politica, è stata addirittura elogiata dal sindaco Barbara Zuccon, vicina a Fratelli d'Italia, ma parte della stessa lista civica della dem: "Veronica ha fatto bene – ha spiegato il primo cittadino - Se fossi stata presente il video non sarebbe finito in quindici secondi. Anch’io pur essendo distante dal Pd non amo le esternazioni di Matteo Salvini. Non tollero i suoi comportamenti, come non mettere la mascherina".

