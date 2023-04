4 apr 2023 14:35

“L’ABBRACCIO DI DE BENEDETTI ALLA SCHLEIN SEMBRA ESSERE DI QUELLI MORTALI” – ALESSANDRO SALLUSTI SPARA A PALLE INCATENATE SUI DEM SCONFITTI IN FRIULI E INFILZA ELLY BENEDETTA DALL’INGEGNERE: “SE IL NUOVO PD RIPARTE DA UN VECCHIO TROMBONE GIÀ ARRESTATO PER TANGENTI, INDAGATO PER UNA SFILZA DI ALTRI REATI E CHE SI GODE IL SUO BOTTINO MILIONARIO IN UN VILLONE NEL CUORE DELLE ALPI SVIZZERE, BE’ TANTO VALEVA NON FARE TANTO CASINO. RENZI L’HA VISTA GIUSTA: “IL GOVERNO MELONI ANDRÀ AVANTI A LUNGO”. A MAGGIOR RAGIONE CON SCHLEIN IN CAMPO…