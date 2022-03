“L’ACCORDO È POSSIBILE ENTRO 10 GIORNI” - IL CONSIGLIERE DI ZELENSKY, MYKHAILO PODOLYAK, APRE UNO SPIRAGLIO PER LA FINE DELLA GUERRA, “LA RUSSIA NON AVRÀ ALTRA SCELTA CHE INIZIARE UN RITIRO IMMEDIATO” - MENTRE CONTINUANO LE TRATTATIVE, PUTIN FA STRAGE DI CIVILI: IN UN NUOVO RAID VICINO KHARKIV SONO MORTE 21 PERSONE. MARIUPOL RESTA SOTTO ASSEDIO: 130 PERSONE SONO USCITE VIVE DAL TEATRO DELLA CITTÀ, MA SECONDO GLI UCRAINI LE MORTI SONO 20MILA - LA STIMA DEGLI USA: I SOLDATI RUSSI CADUTI SONO ALMENO 7MILA – VIDEO

1 - ALMENO 21 MORTI DOPO UN RAID RUSSO VICINO KHARKIV

immagine satellitare di chernihiv

(ANSA-AFP) - Almeno 21 persone sono morte in seguito ad un bombardamento russo vicino a Kharkiv. Lo ha riferito la procura della seconda città dell'Ucraina, nell'est del Paese.

Il fuoco dell'artiglieria russa ha provocato almeno 21 morti e 25 feriti nelle prime ore di questa mattina nella città di Merefa, vicino a Kharkiv, ha reso noto l'ufficio del procuratore regionale. "Una scuola e un centro culturale sono stati distrutti. 21 persone sono rimaste uccise e 25 ferite, di cui 10 in gravi condizioni ", è stato spiegato.

kharkiv

2 - UCRAINA: CONSIGLIERE ZELENSKY, 'ACCORDO POSSIBILE ENTRO 10 GIORNI'

(Adnkronos) - "Uno dei punti chiave dell'accordo di pace sarà il cessate il fuoco immediato e il ritiro totale dell'esercito russo dal territorio ucraino".

In un'intervista ai media polacchi, il consigliere del presidente Zelensky, Mykhailo Podolyak, ha detto anche quanto tempo sarà necessario, secondo lui, per raggiungere un accordo su tutti i punti di contrasto: "Da qualche giorno fino a una settimana e mezza. Tuttavia, i negoziati saranno un processo su larga scala a cui partecipano non solo Russia e Ucraina. Partecipano in maniera non diretta anche i nostri partner, tra cui la Polonia.

mykhailo podolyak

Perché non vogliamo firmare solo un accordo ma sviluppare un meccanismo concreto che garantisca la nostra sicurezza in futuro". "Finora, sia la delegazione russa che quella ucraina sono ferme sulle loro posizioni. La risoluzione delle controversie può richiedere da pochi giorni a una settimana e mezza - ha spiegato Podolyak- Durante questo periodo, dobbiamo avvicinarci a un accordo di pace. Tenendo ovviamente conto degli interessi dell'Ucraina, che ha subito enormi danni da parte della Russia.

palazzo distrutto a sumy ucraina

L'accordo di pace aiuterà a far cessare la fase attiva del conflitto. E poi dovremo ricostruire il Paese. E' chiaro che la Russia non ha nessuna possibilità di mostrare che oltre a lei ci sono altri colpevoli in questa catastrofe". ''La Russia - ha aggiunto il consigliere di Zelensky - non avrà altra scelta che iniziare un ritiro immediato delle sue forze armate. Dopo la firma dell'Accordo la Convenzione di Vienna entrerà in vigore per entrambe le parti. In cui è chiaramente scritto che il trattato di pace può essere annullato se gli stati in guerra non ritirano le loro truppe dal territorio nemico.

il fumo all'indomani di un attacco missilistico a kiev, maxim dondyuk

Pertanto, qualsiasi tentativo di trattenere i soldati russi sul suolo ucraino sarà legalmente infondato. Per assicurare che la Russia rispetti l'accordo saranno messe per iscritto le modalità di ritiro delle truppe dal territorio ucraino e l'aiuto concreto dei nostri partner che garantiranno il rispetto delle condizioni dell'accordo e la sicurezza dell'Ucraina in futuro".

3 - UCRAINA: NYT, MORTI 7.000 SOLDATI RUSSI SECONDO STIME USA

(ANSA) - Sono almeno 7.000 i soldati russi morti in 21 giorni di guerra in Ucraina. La stima - riportata dal New York Times - è stata elaborata da fonti Usa. I soldati russi rimasti feriti nei combattimenti sono invece oltre 14.000, molti dei quali sono già stati rimpatriati passando dalle basi in Bielorussia.

4 - UCRAINA, ZELENSKY AL BUNDESTAG: 'AD OGNI BOMBA SI ALZA UN MURO CON L'EUROPA'

vladimir putin

Da www.ansa.it

Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe avere un incontro faccia a faccia con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, come riporta il quotidiano Sabah, parlando ad una conferenza stampa congiunta con l'omologo ucraino Dmytro Kuleba durante una visita a Leopoli in Ucraina.Oggi c'è stata una telefonata tra il presidente turco Erdogan e il leader russo.

Prevista per oggi la ripresa dei contatti tra i negoziatori russi e ucraini. Mosca però precisa che la bozza del Financial Times su un accordo "è stata compilata in modo errato", anche se sono temi in discussione.

soldato ucraino tra le macerie di kiev

E rigetta la richiesta della Corte internazionale di giustizia Onu dell'Aja di sospendere l'operazione in Ucraina.

Continua il pressing di Kiev sull'Europa, con il presidente Volodymyr Zelensky che parlando in videocollegamento con il Bundestag - martedì 22 marzo si collegherà invece con Montecitorio - incalza dicendo che per ogni bomba che cade in Ucraina, si alza un muro sempre più forte fra Kiev e l'Europa.

kiev palazzo colpito da un razzo

L'intervento di Zelensky al Bundestag è stato salutato con un'ovazione. "Il mondo è con l'Ucraina, e la Germania è al vostro fianco", ha detto la vicepresidente del Bundestag, Katrin Goering-Eckardt, aprendo la seduta del parlamento tedesco e dando la parola al presidente Zelensky. "Putin con la sua guerra ha attaccato anche il nostro ordinamento della pace, presidente Zelensky, noi vi vediamo. Il vostro Paese ha scelto la democrazia. E di questo ha paura Putin", ha aggiunto sottolineando che Putin abbia "ha già fallito".

Si alza un muro sempre più forte fra l'Ucraina e l'Europa, ha detto Zelensky. "Questo muro è più forte, con ogni bomba che cade in Ucraina, con ogni decisione che non viene presa nonostante il fatto che voi potreste aiutarci".

palazzo distrutto a kiev

"Abbiamo sempre detto che Nord Stream 2 fosse un'arma e abbiamo sentito rispondere che fosse economia, economia, economia". Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky parlando al Bundestag tedesco. "Anche adesso esitate sull'ingresso dell'Ucraina nell'Europa. È un'altra pietra per il muro", ha aggiunto nel suo discorso.

"Abbiamo percepito resistenza, percepiamo che volete economia, economia economia", ha incalzato. "Cancelliere Scholz, butti giù questo muro. Mostri la leadership che la Germania merita, e i suoi successori saranno solo orgogliosi di lei. Sostenga gli ucraini e ci aiuti a fermare questa guerra". Zelensky cita Donald Regan che chiese di "tirare giù il muro" di Berlino rivolgendosi a Gorbaciov.

GLI OCCHI DI VLADIMIR PUTIN

I NEGOZIATI - Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che i colloqui "sono attesi oggi" aggiungendo di non sapere "se sono già in corso, ma ci si aspetta che si svolgano su vari binari". Secondo la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, citata da Tass, il fatto stesso che i negoziati stiano continuando è "un segno di progresso". "Tuttavia, è impossibile dire se ci sono progressi o no senza rivelare l'essenza dei negoziati, sono colloqui a porte chiuse", ha detto.

i detriti ricoprono le strade di brovary il 1 marzo, maxim dondyuk

"Se l'Ucraina dovesse continuare la sua escalation contro la Bielorussia, Minsk non la lascerà senza risposta", ha detto il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko, citato dalla Tass, aggiungendo che se il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rifiuta di firmare un accordo con Putin, poi sarà costretto a firmare un atto di capitolazione.

A frenare gli entusiasmi - accesi dopo la notizia di un piano in 15 punti - era già stato il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba: "Devo essere chiaro, entrambe le delegazioni, quella russa e quella ucraina, sono lontane dal raggiungere un accordo sulla situazione attuale".

missili russi colpiscono un palazzo residenziale a kiev 33

Poi ha spiegato: "Ci sono una serie di fattori che fanno la differenza nella posizione russa nei colloqui. Il primo è la feroce resistenza dell'esercito e del popolo ucraini sul campo, il secondo sono le sanzioni imposte alla Russia, che fanno crollare e soffrire l'economia russa. Fattori che hanno costretto la Russia a cambiare leggermente posizione. Non posso definirlo un cambiamento drammatico o serio ma, date le circostanze, ogni mutamento nella posizione russa è costruttivo. Perché loro iniziano con degli ultimatum che, se messi insieme, costituiscono una resa unilaterale dell'Ucraina e questo non è accettabile".

missili russi colpiscono un palazzo residenziale a kiev 31

"I negoziati tra l'Ucraina e la Russia sono abbastanza difficili", aveva detto in mattinata Zelensky in un'intervista con il canale televisivo americano Nbc. "I negoziati sono ancora in corso e sono abbastanza difficili", ha sottolineato il presidente ucraino e ha osservato che "qualsiasi guerra potrebbe essere finita al tavolo dei negoziati".

mariupol bombe su teatro 3

Allo stesso tempo, non ha commentato le informazioni apparse in precedenza nei media sulle presunte condizioni di un possibile accordo tra le parti. Zelensky poi in un video messaggio delle prime ore di oggi, citato da Interfax, ha detto di aver "parlato con gli amici dell'Ucraina: il presidente della Turchia Erdogan e il primo ministro del Canada Justin Trudeau". "Li ho ringraziati per il sostegno. Oggi mi rivolgerò al parlamento tedesco. Continuerò a spingere per un sostegno ancora maggiore all'Ucraina", ha aggiunto Zelensky.

La necessità di arrivare ad una soluzione dei negoziati era stata ribadita nella notte anche del presidente dell'Ucraina: "Le mie priorità nei negoziati sono assolutamente chiare: fine della guerra, garanzie di sicurezza, sovranità, ripristino dell'integrità territoriale, garanzie reali per il nostro Paese, protezione reale per il nostro Paese". "Se la guerra contro il popolo ucraino continua - ha aggiunto - le madri russe perderanno più figli che nelle guerre afgana e cecena messe insieme".

teatro di mariupol prima dei bombardamenti

Il presidente americano Joe Biden parlerà con Xi Jinping domani.

LA CRONACA DALLE CITTA' - Sono 130 le persone finora uscite vive dal teatro di Mariupol, bombardato dai russi: così l'agenzia Ukrinform citando la parlamentare ucraina Olga Stefanyshyna. "Il rifugio antiaereo vicino al Mariupol Drama Theatre ha resistito. Circa 130 persone sono già state salvate. I blocchi sono stati smantellati", ha scritto su Facebook la deputata.

mariupol immagini satellitari teatro con scritta bambini

Cinquantatre civili sono stati uccisi nelle ultime 24 ore nei bombardamenti russi a Chernihiv, nel nord dell'Ucraina, vicino al confine bielorusso. Lo ha riferito Viacheslav Chaus, capo dell'amministrazione regionale di Chernihiv su Facebook citato da Ukrinform.

La città di "Volnovakha esiste ormai solo sulla cartina, perché in realtà Volnovakha non esiste più, non è rimasto più nemmeno un edificio", ha detto il ministro della Difesa ucraina, Oleksii Reznikov, in collegamento con le commissioni Esteri e Difesa del parlamento europeo, parlando della città dell'est, nell'Oblast di Donetsk. "In tre settimane - ha detto il ministro della Difesa ucraina - state distrutte 400 scuole, 110 ospedali e più di 1000 edifici residenziali. Anche le operazioni di soccorso vengono impedite, intere famiglie vengono rapite e uccise, uccidono i preti e i sindaci che non collaborano gli occupanti russi", in collegamento con le commissioni Esteri e Difesa del parlamento europeo. "Oggi la Russia ha l'unico scopo di distruggere l'Ucraina", ha aggiunto.

veicolo militare russo su autostrada che porta a kiev, maxim dondyuk

La situazione più complessa resta quella di Mariupol, sotto assedio da diversi giorni. Rivolgendosi ai cittadini russi, Zelensky ha paragonato l'assedio di Mariupol a quello di Leningrado durante la seconda guerra mondiale. "Mariupol prima era una città di 400.000 mila persone, da tre settimane è in condizioni di sopravvivenza senza acqua, corrente elettrica. Viene colpita da missili in continuazione, anche i convogli umanitari vengono bombardati. Si stima che le perdite civili siano 20 mila - ha detto il ministro della Difesa ucraina, Oleksii Reznikov, in collegamento con le commissioni Esteri e Difesa del parlamento europeo -. Ieri è stato bombardato il teatro della città dove si rifugiavano 1200 donne e bambini. C'erano segnali che all'interno c'erano i bambini, ma il mostro ha colpito lo stesso". Ieri bombe sono state lanciate anche su una piscina: sotto le macerie, secondo i soccorritori, donne incinte e bambini.

missili russi colpiscono un palazzo residenziale a kiev 25

Bombe su piscina Mariupol, 'donne incinte sotto macerie'

A Kherson l'esercito di Mosca ha costituito un "Comitato di salvezza per la pace e l'ordine" per governare la città in questa fase di guerra; ne fanno parte politici e personaggi locali filo-russi. Nella capitale un missile è stato abbattuto dalla contraerea ma i resti sono finiti su un grattacielo, provocando un morto e tre feriti. La Russia ha attaccato nella notte la città di Merefa nell'Oblast di Kharkiv, nella parte orientale del Paese. Gli amministratori locali hanno riferito che ci sono vittime tra i militari ucraini, riporta The Kyiv Independent. Merefa, che ha 21.500 residenti, è stata colpita da un attacco aereo, una scuola locale è stata danneggiata e il centro comunitario locale distrutto.

