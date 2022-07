“L’AGENDA DRAGHI E’ LONTANA DALLA NOSTRA AGENDA SOCIALE” – SCHIFATO DA ENRICO LETTA, ORA E’ CONTE A MARCARE LA DISTANZA DAL PD: “L'ITALIA È STATA TRADITA QUANDO IN AULA DRAGHI E IL CENTRODESTRA, ANZICHÉ COGLIERE L'OCCASIONE PER APPROFONDIRE L'AGENDA SOCIALE PRESENTATA DAL M5S, L'HANNO RESPINTA UMILIANDO TUTTI GLI ITALIANI CHE ATTENDONO RISPOSTE - ORA CI SONO LE ELEZIONI, NON VOTERANNO SOLO I NOTI COMMENTATORI DI GIORNALI E TALK SHOW CHE CI ATTACCANO E I PROTAGONISTI DEI SALOTTI FINANZIARI CHE CI DETESTANO. ANCHE CHI NON CONTA E CHI NON HA VOCE POTRÀ FAR PESARE IL PROPRIO GIUDIZIO…”

GIUSEPPE CONTE

CONTE A PD, AGENDA DRAGHI LONTANA DA NOSTRA AGENDA SOCIALE

(ANSA) - "È vero, Enrico. L'Italia è stata tradita quando in Aula il Premier e il centrodestra, anziché cogliere l'occasione per approfondire l'agenda sociale presentata dal M5s, l'hanno respinta umiliando tutti gli italiani che attendono risposte. 'L'agenda Draghi' da voi invocata ha ben poco a che fare con i temi della giustizia sociale e della tutela ambientale, che sono stati respinti e umiliati sprezzantemente". Così in un post il leader M5s Giuseppe Conte replica ad un post di Enrico Letta e del Pd su "l'Italia tradita".

giuseppe conte enrico letta 2

CONTE A LETTA, M5S IN CAMPO PER DARE VOCE A CHI NON CONTA

(ANSA) - "Non è più tempo di formule e giochi di palazzo. Ora ci sono le elezioni, non voteranno solo i noti commentatori di giornali e talk show che ci attaccano e i protagonisti dei salotti finanziari che ci detestano. Anche chi non conta e chi non ha voce potrà far pesare il proprio giudizio. Noi per loro ci saremo sempre". Così il leader M5s Giuseppe Conte in un post in cui invia un messaggio al segretario del Pd.