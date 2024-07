“L’ELEZIONE DI VON DER LEYEN E’ UNO SCHIAFFO ALLA DEMOCRAZIA” - MATTEO SALVINI BUTTA BENZINA SUL FUOCO E ATTACCA GLI EURO-POTERI, CON IL RISCHIO DI SPINGERE L’ITALIA ANCORA PIU’ NELL’IRRILEVANZA NELL’UE: “C’E’ STATO UN GRANDE ACCORDO DI POTERE, DI SPARTIZIONE, FONDATO SU INTERESSI ECONOMICI. TANTI ELETTORI HANNO VOTATO PER UN CAMBIAMENTO INVECE C'È STATO UNO SBILANCIAMENTO CON UNO SPOSTAMENTO A SINISTRA - NON PENSO SARÀ UNA COMMISSIONE CHE ANDRÀ LONTANA…”

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Un grande accordo di potere, di spartizione, fondato su interessi economici, uno schiaffo alla democrazia. Tanti elettori hanno votato per un cambiamento invece c'è stato uno sbilanciamento con uno spostamento a sinistra".

Lo ha detto il segretario della Lega e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini parlando a Radio Libertà a proposito della elezione a presidente della Commissione Ue di Ursula von der Leyen. "Ieri è stata una giornata economicamente e democraticamente negativa", ha detto. Salvini parla di "giochini di potere e scambio di poltrone" e un accordo "di spartizione di potere, di posti e di prebende fondato sugli interessi economici".

Il programma - aggiunge - prevede 1.100 miliardi di nuove tasse nei prossimi 10 anni, nel nome del fanatismo pseudo green, chi paga? Ursula, chi l'ha sostenuta. Con il rischio di avere le aziende italiane e d'europee fuori mercato".

SALVINI, COMMISSIONE UE NON ANDRÀ LONTANA

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Non penso sarà una Commissione che andrà lontana". Lo ha detto il segretario della Lega e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a proposito dell'elezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione Ue.

Parlando a Radio Libertà Salvini ha sottolineato che "i numeri nei dibattiti parlamentari con la Lega e il Gruppo dei patrioti potranno cambiare un inizio che è quanto di meno democratico si potesse avere. Sono stati giochini di potere, ha detto, scambi di favore, scambio di poltrone. Hanno il terrore di chi non è sul mercato".

"Voglio vedere cosa faranno ora, ha concluso, sul tema sicurezza, immigrazione, contrasto al fanatismo islamico, difesa di Israele, difesa della cultura, dei valori dell'Occidente, dove andrà una maggioranza basata sui Verdi che sono verdi fuori e rossi dentro".

SALVINI, QUANTO ACCADE A GENOVA È GRAVISSIMO PER DEMOCRAZIA

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Quel che sta accadendo a Genova è gravissimo. Non per la politica, per la democrazia"."Spero e conto che né Giovanni Toti né il Centro destra si facciano intimidire".

Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Radio Libertà a proposito dell'inchiesta che ha coinvolto il Governatore della Liguria. "Fermiamoci ai quaquaraqua, non andiamo oltre, chi usa la giustizia politicizzata per provare a ribaltare il risultato delle urne non fa mai un buon servizio al Paese né a se stesso. Per togliere le libertà a qualcuno ci deve essere il pericolo di fuga, reiterazione del reato o inquinamento delle prove".

Secondo Salvini non siamo di fronte a questi casi e si tratta di "una scelta politica, lo dico rispettosamente parlando, spero e conto che né Giovanni Toti né il Centro destra si arrendano e si facciano intimidire. Sarebbe un precedente pericolosissimo. E in base a un dubbio, un sospetto, pezzi di intercettazioni, si manda in carcere un sindaco, un idraulico, un governatore.

In un Paese civile si è colpevoli dopo tre gradi di giudizio. Sugli arresti domiciliari non c'è un limite. Non è un problema della politica, può accadere a un architetto, a un medico, un insegnante, puoi rimanere dentro per mese, magari non inizia neanche il processo e tu sei fottuto. Quel che sta accadendo a Genova è gravissimo. Non per la politica, per la democrazia".

