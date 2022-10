22 ott 2022 17:18

“L’EUROPA E LA POLONIA HANNO UN'ALLEATA CORAGGIOSA A ROMA” – IL PREMIER POLACCO, MATEUSZ MORAWIECKI, ESULTA PER L’AVVIO DEL GOVERNO DI CENTRODESTRA: “CI CONGRATULIAMO CON GIORGIA MELONI PER ESSERE DIVENTATA PREMIER! E' UN GIORNO IMPORTANTE PER L'ITALIA, L'UE E LA NATO. SFIDE SENZA PRECEDENTI CI ATTENDONO, ECCO PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DI UNA LEADERSHIP DETERMINATA E CORAGGIOSA CHE SUPPORTI VALORI DURATURI…”