20 ott 2022 18:26

“UN’INIZIATIVA DISSENNATA E POLITICAMENTE CRIMINALE” - IL RONZULLIANO GIORGIO MULÈ TORNA AD ATTACCARE CHI HA DIFFUSO GLI AUDIO DI BERLUSCONI, MA, COME “KISS ME LICIA”, NON PRENDE LE DISTANZE DALLE DICHIARAZIONI DEL CAV, COME SE DIRE CHE SI SCRIVE LETTERE “DOLCISSIME” CON PUTIN FOSSE LA COSA PIÙ NORMALE DEL MONDO - “ERA UN RACCONTO INSERITO ALL’INTERNO DI UNA STORIA PIÙ COMPLICATA”