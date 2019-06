“L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE SARÀ UN DANNO PER I LAVORATORI” - ASCOLTATE ANDREW YANG, FILANTROPO E POLITICO IN CORSA LE PRIMARIE DEMOCRATICHE USA: “L’AUTOMAZIONE DEL LAVORO AVRÀ RICADUTE PESANTISSIME SULL’OCCUPAZIONE. DOBBIAMO INTRODURRE UN REDDITO MINIMO UNIVERSALE PARI A MILLE DOLLARI AL MESE, DA VERSARE A TUTTI I CITTADINI AMERICANI DAI 18 ANNI IN SU SENZA DISTINZIONE DI CENSO O PROFESSIONE…SERVE UN CAPITALISMO UMANO"

Francesco Semprini per “la Stampa”

Andrew Yang è imprenditore, filantropo e politico, fondatore dell' organizzazione non-profit Venture for America, da sempre membro del Partito democratico, attualmente in lizza per le primarie, è il terzo cittadino di origini estremorientali a correre per la Casa Bianca. È stato uno dei protagonisti del secondo dibattito di Miami. Il suo cavallo di battaglia è lo slogan «Vi salverò dai robot», cosa vuole dire?

«I processi di automazione che stanno caratterizzando il mondo del lavoro, con l' ingresso a gran voce dell' intelligenza artificiale, avranno ricadute pesantissime sull' occupazione americana».

Cosa intende?

«Tra i prossimi quattro e dieci anni assisteremo alla chiusura di molte attività tradizionali di vendita al dettaglio e a un'emorragia di posizioni nel settore dei trasporti. Dinanzi a tutto questo dobbiamo fornire risposte immediate».

Ovvero?

«Introdurre un reddito minimo universale che io definisco il "dividendo di libertà" pari a mille dollari al mese, o 12 mila l' anno, da versare a tutti i cittadini americani dai 18 anni in su senza distinzione di censo o professione».

A cosa serve?

«A sostenere la transizione che caratterizzerà il mondo del lavoro nei prossimi dieci anni o anche di più. Servirà a far fronte alla perdita di impieghi, a favorire la mobilità, la formazione e il reinserimento in realtà occupazionali diverse. Secondo le nostre stime il dividendo consentirà all' economia Usa di rafforzarsi di circa il 13%, ovvero 2.500 miliardi di dollari, entro il 2025, facendo aumentare la forza lavoro di almeno 4,5 milioni di unità».

È il solo strumento utile?

«No, occorrono riforme strutturali e agevolazioni nel favorire mobilità, formazione e reinserimento. Ma il dividendo è l' unico strumento che consentirà di traghettare i lavoratori in quella che rischia di essere una delle fasi più dolorose della storia occupazionale».

Quindi dall' automazione non si aspetta nulla di buono?

« L' uso dell' intelligenza artificiale sarà utile per quanto riguarda la lotta contro i cambiamenti climatici o la cura di malattie o nelle tecnologie mediche. Ma per i lavoratori ci saranno sicuramente ripercussioni negative ben maggiori delle opportunità».

Il suo programma si basa su altri due pilastri che l' avvicinano molto ai suoi colleghi candidati più a sinistra. È curioso per un uomo che si dedica agli affari, non trova?

«Assolutamente no. I due pilastri sono l' accesso universale alla copertura medica e l' avvio di una nuova forma di capitalismo che io definisco "capitalismo umano", fondato non sulla massimizzazione del profitto ma del benessere e della realizzazione dell' uomo. proprio chi, come me, si dedica agli affari che può comprendere l' importanza strategica del fattore umano».

