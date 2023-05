13 mag 2023 13:35

“L’ITALIA CONTINUERÀ A FORNIRE IL SUPPORTO ALL’UCRAINA AFFINCHÉ SI ARRIVI A UNA PACE GIUSTA” – GIORGIA MELONI SI RINGALLUZZISCE ALL’ARRIVO DI ZELENSKY A PALAZZO CHIGI: SORRISONI, BACETTI E PROMESSE DI SOSTEGNO, IN ATTESA CHE IL PRESIDENTE UCRAINO VADA DA BERGOGLIO IN VATICANO (IL VERO INCONTRO CRUCIALE DI OGGI) – “L’ITALIA È IN PRIMA FILA PER L’INTEGRAZIONE DI KIEV IN UNIONE EUROPEA…”