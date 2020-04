“L’ITALIA È NELLA NATO MA È AMICA DI TANTI ALTRI STATI NEL MONDO” – LA PARACULATA DI LUIGI DI MAIO: “L’IDEA CHE IN BASE AGLI AIUTI POSSANO CAMBIARE LE ALLEANZE GEOSTRATEGICHE È UN FILM TUTTO ITALIANO”. GIÀ, UN FILM FATTO DI VIE DELLA SETA E MASCHERINE COMPRATE SPACCIATE PER AIUTI FATTI COL CUORE…

LUIGI DI MAIO E I MEDICI CINESI

(ANSA) - "L'idea che in base agli aiuti che arrivano dall'estero possano cambiare le alleanze geostrategiche e' un film tutto italiano. L'Italia e' nell'alleanza Euroatlantica, nella Nato e nell'Ue, ma l'Italia e' sempre stato un Paese amico di tanti Stati nel mondo e ponte tra oriente e occidente". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di MAIO, in un'intervista a Skytg24 in onda alle 16. Per aiutare il Made in Italy "abbiamo rafforzato le nostre relazioni con un partner commerciale strategico come la Cina. Questo non cambiera' le nostre alleanze geostrategiche"

luigi di maio xi jinping luigi di maio xi jinping aiuti egiziani all'italia luigi di maio xi jinping LUIGI DI MAIO CON MASCHERINA luigi di maio pratica di mare LUIGI DI MAIO SCARICA MASCHERINE LUIGI DI MAIO SCARICA MASCHERINE luigi di maio nicola acunzo