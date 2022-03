“L’ITALIA NON INTENDE VOLTARSI DALL’ALTRA PARTE” - MARIO DRAGHI CHIEDE AL PARLAMENTO IL SOSTEGNO AL DECRETO CHE PREVEDE AIUTI MILITARI ALL’UCRAINA. E LO OTTIENE: ANCHE “FRATELLI D’ITALIA” VOTERÀ LA RISOLUZIONE INSIEME ALLA MAGGIORANZA - “L'AGGRESSIONE DELLA RUSSIA CI RIPORTA INDIETRO DI OLTRE OTTANT'ANNI. NON SI TRATTA SOLTANTO DI UN ATTACCO A UN PAESE LIBERO E SOVRANO, MA DI UN ATTACCO AI NOSTRI VALORI DI LIBERTÀ E DEMOCRAZIA E ALL'ORDINE INTERNAZIONALE CHE ABBIAMO COSTRUITO INSIEME” - “NEL BREVE TERMINE ANCHE UNA COMPLETA INTERRUZIONE DEI FLUSSI DI GAS DALLA RUSSIA NON DOVREBBE COMPORTARE PROBLEMI. TUTTAVIA…”

mario draghi al senato

Ucraina:Draghi,finita illusione che pace sia scontata

(ANSA) - "L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia segna una svolta decisiva nella storia europea. Negli ultimi decenni, molti si erano illusi che la guerra non avrebbe più trovato spazio in Europa.

Che gli orrori che avevano caratterizzato il Novecento fossero mostruosità irripetibili. Che le istituzioni multilaterali create dopo la Seconda Guerra Mondiale fossero destinate a proteggerci per sempre. In altre parole, che potessimo dare per scontate le conquiste di pace, sicurezza, benessere che le generazioni che ci hanno preceduto avevano ottenuto con enormi sacrifici.Così il premier Draghi nelle comunicazioni del governo al Senato

volodymyr zelensky

Draghi, solidarietà Italia a Zelensky e cittadini

(ANSA) - "Le immagini che ci arrivano da Kiev, Kharkiv, Maripol e dalle altre città dell'Ucraina in lotta per la libertà dell'Europa segnano la fine di queste illusioni. L'eroica resistenza del popolo ucraino, del suo presidente Zelensky, ci mettono davanti una nuova realtà e ci obbligano a compiere scelte fino a pochi mesi fa impensabili.

missile sul palazzo del governo di kharkiv 7

Voglio ribadire, ancora una volta, tutta la mia solidarietà, quella del Governo e degli italiani al Presidente Zelensky, al Governo ucraino e a tutte le cittadine e cittadini dell'Ucraina.Lo afferma il premier Draghi nel corso delle comunicazioni in Senato sulla crisi in Ucraina.

Draghi,vicinanza a 236mila ucraini in Italia,al vostro fianco

(ANSA) - "Voglio inoltre esprimere vicinanza alle 236mila persone di nazionalità ucraina presenti in Italia che vivono giorni drammatici per il destino dei propri cari. L'Italia vi è riconoscente per il contributo che date ogni giorno alla vita del nostro Paese.

mario draghi parla al senato

Siamo al vostro fianco - nel dolore che avvertiamo di fronte alla guerra, nell'attaccamento alla pace e nella determinazione comune ad aiutare l'Ucraina a difendersi". Così il premier Mario Draghi nelle comunicazioni del governo al Senato sulla crisi Ucraina.

Ucraina: Draghi, Italia non si volta da altra parte

volodymyr zelensky

(ANSA) - "L'aggressione - premeditata e immotivata - della Russia verso un Paese vicino ci riporta indietro di oltre ottant'anni, all'annessione dell'Austria, all'occupazione della Cecoslovacchia e all'invasione della Polonia.

Non si tratta soltanto di un attacco a un Paese libero e sovrano, ma di un attacco ai nostri valori di libertà e democrazia e all'ordine internazionale che abbiamo costruito insieme. Come aveva osservato lo storico Robert Kagan, la giungla della storia è tornata". "Ora tocca a noi tutti decidere come reagire. L'Italia non intende voltarsi dall'altra parte". Lo ha detto il premier Mario Draghi in Senato.

Ucraina:Draghi,serve reazione rapida,ferma,unitaria

Zelensky

(ANSA) - "Il disegno revanscista del Presidente Putin si rivela oggi con contorni nitidi, nelle sue parole e nei suoi atti".Così il premier Mario Draghi nelle comunicazioni alle Camere spiegando che "le minacce di far pagare con "conseguenze mai sperimentate prima nella storia" chi osa essere d'intralcio all'invasione dell'Ucraina, e il ricatto estremo del ricorso alle armi nucleari, ci impongono una reazione rapida, ferma, unitaria".

Ucraina:Draghi,Cremlino ascolti chi manifesta contro guerra

mario draghi parla al senato

(ANSA) - "Mentre condanniamo la posizione di Putin, dobbiamo ricordarci che questo non è uno scontro contro la nazione e i suoi cittadini - molti dei quali non approvano le azioni del loro Governo.

Dall'inizio dell'invasione, sono circa 6.000 le persone arrestate per aver manifestato contro l'invasione dell'Ucraina - 2.700 solo nella giornata di domenica. Ammiro il coraggio di chi vi prende parte. Il Cremlino dovrebbe ascoltare queste voci e abbandonare i suoi piani di guerra".Lo afferma il premier Draghi nel corso delle comunicazioni in Senato sulla crisi in Ucraina.

missile sul palazzo del governo di kharkiv 1

Ucraina:Draghi,segnali preoccupanti Bielorussia su nucleare

(ANSA) - "Un altro segnale preoccupante proviene dalla vicina Bielorussia, i cui cittadini domenica hanno votato a favore di alcune rilevanti modifiche della Costituzione ed eliminato lo status di Paese 'denuclearizzato'. Questo potrebbe implicare la volontà di dispiegare sul proprio suolo armi nucleari provenienti da altri Paesi". Lo ha detto il premier Mario Draghi in Senato.

Ucraina: Draghi,invasione rapida fallita,opposizione coraggiosa

missile sul palazzo del governo di kharkiv 2

(ANSA) - "Sinora, i piani di Mosca per un'invasione rapida e una conquista di ampie fasce del territorio ucraino in pochi giorni sembrano fallire, anche grazie all'opposizione coraggiosa dell'esercito e del popolo ucraino e all'unità dimostrata dall'Unione Europea e dai suoi alleati".

missile sul palazzo del governo di kharkiv 3

Così il premier Mario Draghi nelle comunicazioni del governo al Senato sulla crisi Ucraina. "Le truppe russe proseguono la loro avanzata per prendere possesso delle principali città. Una lunga colonna di mezzi militari è alle porte di Kiev, dove nella notte si sono registrati raid missilistici, anche a danno di quartieri residenziali, ed esplosioni. Aumentano le vittime civili di questo conflitto ora che l'attacco, dopo aver preso di mira le installazioni militari, si è spostato nei centri urbani"

Ucraina:Draghi,riconoscimento Donetsk in sprezzo sovranità

(ANSA) - "Nel 2014, la Russia ha annesso la Crimea con un referendum illegale, e ha incominciato a sostenere dal punto di vista finanziario e militare le forze separatiste nel Donbass.

MARIO draghi E VLADIMIR putin

La settimana scorsa, ha riconosciuto - nel più totale sprezzo della sovranità ucraina e del diritto internazionale - le due cosiddette repubbliche di Donetsk e Lugansk. Subito dopo, in seguito a settimane di disinformazione, ha invaso l'Ucraina con il pretesto di 'un'operazione militare speciale'". Così il premeir Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato sulla sistuazione ucraina.

Ucraina: Draghi, resistenza ucraini e sanzioni efficaci

mario draghi al senato

(ANSA) - "A fronte del rafforzamento delle misure difensive sul fianco est della Nato, il Presidente Putin ha messo in allerta le forze di deterrenza russe, incluso il dispositivo difensivo nucleare. È un gesto grave che però dimostra quanto la resistenza degli ucraini e le sanzioni inflitte alla Russia siano efficaci". Così il premier Mario Draghi nelle comunicazioni del governo al Senato sulla crisi Ucraina.

draghi scholz

Draghi, connazionali presenti lascino la città

(ANSA) - "In Ucraina sono presenti circa 2.300 nostri connazionali, di cui oltre 1.600 residenti. Dal 12 febbraio la Farnesina ha raccomandato agli italiani presenti nel Paese di lasciare l'Ucraina con i mezzi commerciali disponibili. A partire dal 24 febbraio, in seguito agli attacchi da parte russa, l'avviso è stato modificato.

Ai connazionali ancora presenti nella capitale ucraina e dintorni abbiamo raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare la città, negli orari in cui non c'è il coprifuoco. In queste ore non vige il coprifuoco, ma la situazione potrebbe cambiare in conseguenza dell'andamento delle operazioni militari. Raccomandiamo la massima cautela" .Lo afferma il premier Draghi nel corso delle comunicazioni in Senato sulla crisi in Ucraina.

camera dei deputati informativa di mario draghi sull'ucraina

Draghi, connazionali presenti lascino la città

(ANSA) - "In Ucraina sono presenti circa 2.300 nostri connazionali, di cui oltre 1.600 residenti. Dal 12 febbraio la Farnesina ha raccomandato agli italiani presenti nel Paese di lasciare l'Ucraina con i mezzi commerciali disponibili. A partire dal 24 febbraio, in seguito agli attacchi da parte russa, l'avviso è stato modificato.

mario draghi

Ai connazionali ancora presenti nella capitale ucraina e dintorni abbiamo raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare la città, negli orari in cui non c'è il coprifuoco. In queste ore non vige il coprifuoco, ma la situazione potrebbe cambiare in conseguenza dell'andamento delle operazioni militari. Raccomandiamo la massima cautela" .Lo afferma il premier Draghi nel corso delle comunicazioni in Senato sulla crisi in Ucraina.

Ucraina:Draghi,da Italia 110 mln per sostegno bilancio Stato

MARIO DRAGHI E VLADIMIR PUTIN

(ANSA) - "L'Italia ha già contribuito in modo considerevole all'emergenza con un finanziamento di 110 milioni di euro a favore di Kiev come sostegno al bilancio generale dello Stato. Abbiamo stanziato un primo contributo del valore di un milione di euro al Comitato Internazionale della Croce Rossa, donato oltre 4 tonnellate di materiale sanitario, e offerto 200 tende familiari e 1.000 brandine.

Abbiamo in programma l'invio di beni per l'assistenza alla popolazione, l'invio di farmaci e dispositivi sanitari e il dispiegamento di assetti sanitari da campo. Voglio ringraziare la Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile e tutti i volontari per il loro costante impegno a favore dei più deboli". Lo afferma il premier Draghi nel corso delle comunicazioni in Senato sulla crisi in Ucraina.

missile sul palazzo del governo di kharkiv 4

Ucraina: standing ovation Senato a Zelensky e popolo ucraino

(ANSA) - L'aula del Senato ha tributato una standing ovation al passaggio del discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi in cui egli ha espresso solidarietà al presidente ucraino Zelensky e al popolo ucraino.

Ucraina: Fdi voterà con maggioranza risoluzione

(ANSA) - Anche Fdi, a quanto si apprende, ha deciso che appoggerà la risoluzione unitaria della maggioranza da votare oggi in Parlamento in occasione delle comunicazioni del premier Mario Draghi.

missile sul palazzo del governo di kharkiv 8

Ucraina:Draghi,faciliteremo domande protezione internazionale

(ANSA) - "Il Ministero dell'Interno sta lavorando alla predisposizione di apposite norme sull'accoglienza degli sfollati ucraini nelle strutture nazionali. Faremo la nostra parte, senza riserve, per garantire la massima solidarietà.

Abbiamo già instaurato un dialogo con le Agenzie delle Nazioni Unite competenti per individuare le priorità di intervento e procedere con l'elaborazione di progetti d' assistenza ai rifugiati nei Paesi vicini all'Ucraina. Intendiamo rendere più facile, l'esame delle domande di protezione internazionale che verranno presentate". Lo ha detto il premier Mario Draghi in Senato.

Ucraina:Draghi,necessario governo eletto resista a invasione

(ANSA) - "L'Italia ha risposto all'appello del Presidente Zelensky che aveva chiesto equipaggiamenti, armamenti e veicoli militari per proteggersi dall'aggressione russa. È necessario che il Governo democraticamente eletto sia in grado di resistere all'invasione e difendere l'indipendenza del Paese.

missile sul palazzo del governo di kharkiv 5

A un popolo che si difende da un attacco militare e chiede aiuto alle nostre democrazie, non è possibile rispondere soltanto con incoraggiamenti e atti di deterrenza. Questa è la posizione italiana, dell'Unione Europea, dei nostri alleati".Lo afferma il premier Draghi nel corso delle comunicazioni in Senato sulla crisi in Ucraina.

Ucraina: Draghi, c'è intensissima attività diplomatica

camera dei deputati informativa di mario draghi sull'ucraina

(ANSA) - "Questa convergenza è anche il frutto di un'intensissima attività diplomatica. Venerdì ho preso parte a un vertice dei Capi di Stato e di Governo della Nato in cui ho ribadito che l'Italia è pronta a fare la propria parte e a mettere a disposizione le forze necessarie. Il giorno successivo, ho avuto un colloquio telefonico con il Presidente ucraino Zelensky, al quale ho confermato il pieno sostegno dell'Italia.

mario draghi e luigi di maio alla camera

Gli ho anticipato la nostra intenzione di aiutare l'Ucraina a difendersi dalla Russia e gli ho ribadito il nostro convinto supporto alla posizione dell'Unione Europea sulle sanzioni. Lunedì pomeriggio, ho partecipato a una videoconferenza con i leader del G7, della Polonia, della Romania i Presidenti della Commissione Europea e del Consiglio Europeo e con il Segretario Generale della Nato". Lo ha detto il premier Mario Draghi in Senato.

Draghi,nel breve termine interruzione gas non crea problemi

(ANSA) - "L'Italia importa circa il 95% del gas che consuma e oltre il 40% proviene dalla Russia. Nel breve termine, anche una completa interruzione dei flussi di gas dalla Russia a partire dalla prossima settimana non dovrebbe comportare problemi. L'Italia ha ancora 2,5 miliardi di metri cubi di gas negli stoccaggi e l'arrivo di temperature più miti dovrebbe comportare una significativa riduzione dei consumi da parte delle famiglie. La nostra previsione è che saremo in grado di assorbire eventuali picchi di domanda attraverso i volumi in stoccaggio e altra capacità di importazione". Lo afferma il premier Draghi.

missile sul palazzo del governo di kharkiv 6

Ucraina:Draghi,no a segni stop gas ma pronti,rischio ritorsioni

(ANSA) - "Il governo è inoltre al lavoro per mitigare l'impatto di eventuali problemi per quanto riguarda le forniture energetiche. Al momento non ci sono segnali di un'interruzione delle forniture di gas. Tuttavia è importante valutare ogni evenienza, visto il rischio di ritorsioni e di un possibile ulteriore inasprimento delle sanzioni". Così il premier Mario Draghi nelle comunicazioni del governo al Senato sulla crisi Ucraina.