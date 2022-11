11 nov 2022 13:04

“L’ITALIA NON PUÒ ESSERE LASCIATA SOLA” – IL PRESIDENTE DEL PPE, MANFRED WEBER, ARRIVA A PALAZZO CHIGI PER UN INCONTRO CON LA MELONI E VA IN SOCCORSO DEL GOVERNO DI ROMA (FORZA ITALIA È MEMBRO DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO): “ITALIA E FRANCIA DEVONO TROVARE UN COMUNE ACCORDO. SALVARE CHI HA BISOGNO È UNA RESPONSABILITÀ CRISTIANA E TUTTI SE LA DEVONO PRENDERE”. A PROPOSITO, QUANDO SE LA PRENDONO I TEDESCHI?