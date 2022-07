“L’ITALIA PERDE DRAGHI IN UN MOMENTO PERICOLOSO” – L’EDITORIALE DI TONY BARBER SUL “FINANCIAL TIMES”: “COME CINCINNATO, DRAGHI È STATO CHIAMATO A ESSERE IL SALVATORE. FRA LO SGOMENTO DEGLI ALLEATI E DELLA NATO, PER I QUALI LE PAROLE E LE SUE AZIONI HANNO AVUTO PIÙ AUTORITÀ DI QUASI TUTTI I PREMIER ITALIANI POST-1945, LA FINE DEL GOVERNO È ARRIVATA TROPPO PRESTO” – “POTREBBE ESSERE PIÙ DIFFICILE ATTUARE LE MISURE RICHIESTE PER ASSICURARSI I FONDI EUROPEI E A UN CERTO PUNTO L’ITALIA POTREBBE…”

DIMISSIONI DI DRAGHI - EDITORIALE DI TONY BARBER SUL FINANCIAL TIMES

(ANSA) - 'L'Italia perde Mario Draghi in un momento pericoloso'. E' il titolo di un editoriale del Financial Times firmato da Tony Barber e dedicato all'ex presidente della Bce. Un editoriale in cui Draghi è paragonato a Lucio Quinzio Cincinnato. "Come Cincinnato Draghi è stato chiamato a essere il salvatore dell'Italia", osserva il Financial Times aprendo il sito con le dimissioni dell'ex presidente della Bce.

"Fra lo sgomento degli alleati dell'Italia e della Nato, per i quali le parole e le azioni di Draghi hanno avuto più autorità di quasi tutti i premier italiani post-1945, la fine del governo è arrivata troppo presto", aggiunge. Ma non è "molto accurato comunque suggerire che l'Italia è ora nel caos.

Anche se il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovesse optare per le elezioni in settembre o ottobre, non c'è motivo per cui il parlamento italiano non possa approvare la manovra per il prossimo anno prima della fine di dicembre - mette in evidenza il Financial Times -. Potrebbe però essere più difficile per qualsiasi altro governo attuare le misure richieste per assicurarsi i fondi europei", aggiunge il quotidiano, paventando l'ipotesi che se la crisi divenisse molto acuta "a un certo punto in futuro l'Italia potrebbe chiamare un'altra personalità rispettata non politica per aiutare a risolvere i suoi problemi".

