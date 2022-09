“L’ITALIA SI PREPARA AD AVERE IL SUO PRIMO GOVERNO DI ESTREMA DESTRA DALLA CADUTA DI MUSSOLINI" – IL “WASHINGTON POST”, DIMOSTRANDO DI NON CAPIRE UN CAZZO DI POLITICA ITALIANA, SPARA LA MINCHIATA AD EFFETTO SUL VOTO IN ITALIA E FRATELLI D’ITALIA, DEFINITO “PARTITO DI ESTREMA DESTRA” (E ALLORA I SOSTENITORI ARMATI DI TRUMP CHE HANNO ASSALTATO IL CONGRESSO COSA SONO, TERRORISTI?) – PIU’ CAUTA LA CNN SECONDO CUI “L’ITALIA SI APPRESTA A SVOLTARE A DESTRA”

giorgia meloni durante il confronto con letta

(ANSA) - "Gli elettori italiani pronti a voltare pagina rispetto all'Europa". E' il titolo di una corrispondenza da Roma del New York Times sulle elezioni in Italia. "Con Giorgia Meloni in testa, l'Italia potrebbe avere al potere il primo partito che affonda le sue radici nel naufragio del fascismo", scrive ancora il prestigioso quotidiano americano. Anche il Washington Post dedica un articolo al voto in Italia sottolineando che il Paese si prepara "a rompere il soffitto di cristallo e ad avere il suo primo governo di estrema destra dalla caduta di Mussolini".

GIORGIA MELONI

"Favorita alla vittoria - prosegue il quotidiano - una coalizione che include due forze di estrema destra, tra cui il partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, una figura un tempo marginale che giura di difendere i valori sociali 'tradizionali', chiudere la porta agli immigrati privi di documenti e respingere gli 'oscuri burocrati' di Bruxelles". Per la Cnn, "l'Italia si appresta a svoltare a destra" con una "madre romana di 45 anni che ha fatto campagna sotto lo slogan 'Dio, patria e famiglia' destinata alla vittoria". Meloni, sottolinea la all news sul sito, "guida un partito la cui agenda è improntata all'euroscetticismo, alle politiche anti-immigrazione e ad un indebolimento dei diritti Lgbtq e sull'aborto".