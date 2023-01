31 gen 2023 10:18

“UN’ITALIA SOLA” O UN’ITALIA SÒLA? – GIORGIA MELONI IERI HA VOLUTO STRIGLIARE I MINISTRI CHIACCHERONI DEL SUO GOVERNO E HA DATO UNA BELLA STILETTATA ALLA LEGA SULL’AUTONOMIA: “NON CI RASSEGNAMO ALL’IDEA CHE CI SIANO CITTADINI DI SERIE A E DI SERIE B”. MA PIÙ DI TANTO, NON PUÒ FARE, TRANNE MONITARE, PER NON INDISPETTIRE SALVINI. OGGI LA RIFORMA CARA AL CARROCCIO APPRODERÀ NEL PRE-CONSIGLIO DEI MINISTRI…