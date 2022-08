“L’OCCIDENTE USA L’UCRAINA COME CARNE DA CANNONE” – VLADIMIR PUTIN TORNA A PARLARE E PUNTA IL DITO CONTRO GLI AMERICANI (SAI CHE NOVITÀ): “VOGLIONO PROLUNGARE IL CONFLITTO IN UCRAINA” – I VERTICI DELL’ESERCITO DI MOSCA PROVANO A GETTARE ACQUA SUL FUOCO: “NON ABBIAMO BISOGNO DELLE ARMI NUCLEARI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI IN UCRAINA…”

PUTIN, OCCIDENTE USA UCRAINA COME CARNE DA CANNONE

(ANSA) - L'Occidente usa l'Ucraina come 'carne da cannone': lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riporta la Tass

PUTIN, USA VOGLIONO 'PROLUNGARE' IL CONFLITTO IN UCRAINA

(ANSA-AFP) - presidente russo Vladimir Putin ha accusato oggi gli Stati Uniti di voler "prolungare" il conflitto in Ucraina.

MOSCA, NON SERVONO ARMI NUCLEARI PER RAGGIUNGERE OBIETTIVI

(ANSA) - La Russia non ha bisogno di usare le armi nucleari per raggiungere i suoi obiettivi in Ucraina: lo affermano i vertici dell'esercito russo, secondo quanto riporta la Tass.

RUSSIA PONE CONDIZIONI A VISITA AIEA CENTRALE ZAPORIZHZHIA

(ANSA) - Le Nazioni Unite hanno la capacità logistica e di sicurezza per fornire assistenza a una visita degli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia: lo ha dichiarato un portavoce Onu.

Tuttavia, un diplomatico russo ha imposto delle condizioni, affermando che un'eventuale missione non deve passare attraverso la capitale ucraina poiche' è troppo pericoloso. Lo riporta il Guardian. Mosca aveva affermato domenica che l'Aiea "non dovrebbe rinviare la visita" alla centrale e dovrebbe inviare una sua missione all'impianto "a fine agosto o inizio settembre".

Il portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric, ha detto che "in stretto contatto con l'Aiea, il segretariato dell'Onu ha valutato che in Ucraina esiste la capacità logistica e di sicurezza per poter sostenere qualsiasi missione dell'Aiea alla centrale nucleare di Zaporizhzhia da Kiev".

Aggiungendo però che la Russia e l'Ucraina devono essere d'accordo. Tuttavia, il vice capo del dipartimento per la proliferazione nucleare e il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri russo - Igor Vishnevetsky - ha sostenuto che una missione dell'Aiea non potrebbe passare attraverso la capitale ucraina e attraverso la linea del fronte perché sarebbe troppo pericoloso.

"Immaginate cosa significhi passare per Kiev: significa arrivare alla centrale nucleare attraverso la linea del fronte. Questo è un rischio enorme, dato che le forze armate ucraine non sono composte in modo omogeneo", ha detto Vishnevetsky, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa statale russa RIA.

Da parte sua, l'agenzia di stampa russa Tass ha citato Vishnevetsky affermando che qualsiasi missione di questo tipo non ha il mandato di affrontare la "smilitarizzazione" dell'impianto - come richiesto da Kiev - perché potrebbe occuparsi solo dell'"adempimento delle garanzie dell'Aiea". Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha già chiesto la fine delle attività militari intorno all'impianto.

E il ministro della Difesa russo e il capo delle Nazioni Unite hanno discusso telefonicamente della situazione della sicurezza nell'impianto, ha reso noto il ministero della Difesa russo. Secondo quanto affermato domenica in un'intervista alla Tass dal rappresentante permanente della Russia presso le Organizzazioni internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov, Mosca ritiene che l'Aiea "non dovrebbe rinviare la visita alla centrale nucleare di Zaporizhzhia" e dovrebbe inviare una sua missione all'impianto "a fine agosto o inizio settembre". "Ma non tutto dipende da noi", aveva aggiunto il diplomatico.

