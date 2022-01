“C’È PREVALENZA E PREVALENZA. STAREI ATTENTO A NON FAR PREVALERE QUELLA IMMORTALATA DA FRUTTERO & LUCENTINI” - ALDO GRASSO FA A PEZZI TOMASO MONTANARI E LA SUA POLEMICA SULLA "PREVALENZA DELLA PALMA" AL QUIRINALE: “DA TEMPO VIVE NELLA REPUBBLICA DEI DATTERI (LI COLTIVANO A SIENA?). L'ULTIMA SUA USCITA ERA STATA PER SFREGIARE LA GIORNATA DEL RICORDO. POCO PRIMA AVEVA PARAGONATO DRAGHI A BOLSONARO. CELEBRE LA SUA FRASE: ‘I 5 STELLE HANNO COSTRUITO UNA PARTE IMPORTANTE DEL PROGRAMMA SULLA CULTURA PARTENDO DAI MIEI LIBRI’”

TOMASO MONTANARI! – LO STORICO DELL’ARTE TWITTA DURANTE IL DISCORSO DI FINE ANNO DI MATTARELLA: “LA PREVALENZA DELLA PALMA NELL'ICONOGRAFIA PRESIDENZIALE. IL RITORNO DEL RIMOSSO: LA REPUBBLICA DELLE BANANE CHE SIAMO...” – L’EPICA RISPOSTA DEL PORTAVOCE DEL QUIRINALE, GIOVANNI GRASSO: “IL PROFESSORE, ANZI IL MAGNIFICO RETTORE, SI INTENDE DI ARTE MA NON DI BOTANICA. IL FRUTTO DELLA PALMA È IL DATTERO, L’ALBERO CHE PRODUCE LE BANANE È IL BANANO…” – E MONTANARI FRIGNA: “MESSO ALLA GOGNA PER UNA BATTUTA CRITICA”

il tweet di tomaso montanari sulla palma al quirinale.

LA REPUBBLICA DEI DATTERI IN CUI VIVE MONTANARI

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

La prevalenza della palma. Ennesimo scivolone per il rettore dell'Università per stranieri di Siena, lo storico dell'arte Tomaso Montanari. Durante il discorso di fine anno del presidente della Repubblica ha sentito il bisogno di indignarsi sui social: «La prevalenza della palma nell'iconografia presidenziale. Il ritorno del rimosso: la repubblica delle banane che siamo...».

Splendida la risposta di Giovanni Grasso (nessuna parentela), consigliere per la comunicazione di Mattarella, che ha fatto notare al rettore agit-prop come le palme non diano banane ma datteri: «Il professore, anzi il magnifico rettore, si intende di arte ma non di botanica».

discorso di fine anno sergio mattarella 2021 3

Invece di tacere, il feroce giacobino ha voluto farsi del male con una replica penosetta: «Mettere alla gogna un cittadino per una battuta critica è tipico delle repubbliche delle banane, quelle con le palme e la lesa maestà». Da tempo Montanari vive nella repubblica dei datteri (li coltivano a Siena?). L'ultima sua uscita era stata per sfregiare la Giornata del Ricordo (istituita per lenire le cicatrici delle foibe).

la risposta di giovanni grasso a tomaso montanari

Poco prima aveva paragonato il premier Mario Draghi a Bolsonaro, presidente del Brasile. Celebre la sua frase: «I 5 Stelle hanno costruito una parte importante del programma sulla cultura partendo dai miei libri». C'è prevalenza e prevalenza. Starei attento a non far prevalere quella immortalata da Fruttero & Lucentini.

tomaso montanari frigna dopo la risposta di giovanni grasso tomaso montanari discorso di fine anno sergio mattarella 2021 2 il tweet di tomaso montanari sulla palma al quirinale