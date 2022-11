“SUI MIGRANTI L'ITALIA È STATA LASCIATA SOLA NEGLI ULTIMI ANNI” - IL PRESIDENTE DEL PPE (E AMICO DI TAJANI), MANFRED WEBER, TENDE UNA MANO A ROMA DOPO LO SCAZZO MELONI-MACRON SULLA OCEAN VIKING: “FRANCIA E LA GERMANIA HANNO PROMESSO AI PAESI DEL SUD DI RICOLLOCARE 8 MILA PERSONE MA LA FRANCIA NE HA PRESE 38. DOVREMMO MANTENERE LE NOSTRE PROMESSE - IN FRANCIA E GERMANIA LA VOLONTÀ POLITICA DI ACCETTARE ALTRI MIGRANTI DALL'ITALIA È SCARSA, ALLORA NON SI DOVREBBE BIASIMARE IL GOVERNO ITALIANO PER AVER CERCATO DI CONTROLLARE I NUOVI ARRIVI. CIRCA IL 50% DEI MIGRANTI CHE ARRIVA IN ITALIA NON SONO RIFUGIATI "CLASSICI" CHE SCAPPANO DA UNA GUERRA O RICHIEDENTI ASILO. SONO IMMIGRATI CLANDESTINI. E QUESTO NON HA NULLA A CHE FARE CON IL DIRITTO D'ASILO...”