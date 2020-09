A SEI GIORNI DAL VOTO, PD E RENZIANI PENSANO SOLO AL RIMPASTO - È PARTITO ANDREA ORLANDO, OGGI ARRIVA ETTORE ROSATO, IN ITALIA VIVA PARLANO DI UN ''CAMBIO DI SQUADRA PER SPENDERE TANTI SOLDI E SPENDERLI BENE''. I PARTITI ANNUSANO LA CUCCAGNA DEL RECOVERY FUND E CHI HA IN MANO I MINISTERI CON PIÙ FONDI AVRÀ IN MANO QUALCHE MILIARDO DA INDIRIZZARE…